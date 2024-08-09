Выход на пенсию в Украине: что делать, если не хватает стажа

Начинать покупать стаж можно с 16 лет — как для себя, так и для других граждан.

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Для выхода на пенсию каждому украинцу необходимо иметь достаточный страховой стаж. Однако бывает, что этого стажа не хватает. Об этом сообщает Правительственный портал.

Если пенсионеру не удалось накопить достаточный страховой стаж, он может его докупить, обратившись в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Покупка стажа возможна начиная с 16 лет, как для себя, так и для других граждан. Стоимость одного полного месяца стажа составляет 1 760 гривен, что равняется минимальному страховому взносу.

Соответственно год стажа обойдется в 21 120 гривен. Размер и частоту взносов лицо может определить самостоятельно.

Какой стаж нужен в 2024 году:

для выхода на пенсию в 60 лет — 31 год стажа;

в 63 года — 21 год стажа;

65 лет — 15 лет стажа.

Напомним, некоторым украинским пенсионерам могут сократить размер пенсионных выплат до 20%. Это возможно в случае, когда лицо трудоустроилось и не сообщило об этом ПФУ.

Ранее сообщалось, что пенсионеры, которые работали по некоторым профессиям и проживают в сельской местности, могут не платить за жилищно-коммунальные услуги. Для получения льготы нужно иметь не менее трех лет соответствующего стажа.