Как украинцу получить пенсию в более 5 тысяч гривен: что для этого нужно

В течение последних трех месяцев в Украине вырос размер средней пенсии. Однако большинство лиц — 26,14% — получают выплаты до 3 тысяч гривен.

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Большинство украинских пенсионеров получают выплаты меньше трех тысяч гривен. Однако эта сумма может достигать пяти тысяч гривен при средней зарплате и стаже в 35 лет. Подробнее об этом рассказывает "24 Канал".

Формула расчета пенсии в Украине

Для расчета пенсии средние заработная плата за последние три года умножается на соотношение собственной зарплаты к средней, на количество лет стажа и на 1%. Так, размером будущей пенсии будет полученный результат.

Как получать пенсию в 5 тысяч гривен

Размер пенсии в 5 401,5 гривны может получить человек, если получал среднюю зарплату и имеет 35 лет стажа.

Кроме этого, размер средней пенсии в Украине вырос на 73 гривны за последние три месяца и составляет 5 816 гривен.

Какую пенсию получают украинцы

Большое количество граждан получает выплаты меньше трех тысяч гривен, в частности, речь идет о 26,14% пенсионеров. Кроме этого, другие пожилые люди получают:

от 3 001 до 4 000 гривен — 17,32%;

от 4 001 до 5 000 гривен — 18,59%;

от 5 001 до 10 000 гривен — 25,47%.

Напомним, в Украине минимальная пенсия приравнивается к прожиточному минимуму, который сейчас составляет 2 361 гривну. Лица, имеющие достаточное количество стажа, получают не менее 40% от минимальной зарплаты.

Ранее сообщалось, что лицо может докупить страховой стаж, которого ему не хватает для выхода на заслуженный отдых. Для этого нужно обратиться в ПФУ, стоимость одного полного месяца составляет 1 760 гривен.