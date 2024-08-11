Як українцю отримати пенсію в понад 5 тисяч гривень: що для цього потрібно

Протягом останніх трьох місяців в Україні зріс розмір середньої пенсії. Проте більшість осіб — 26,14% — отримують виплати до 3 тисяч гривень.

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Більшість українських пенсіонерів отримують виплати менші за три тисячі гривень. Проте ця сума може досягати пʼяти тисяч гривень при середній зарплаті та стажу в 35 років. Детальніше про це розповідає "24 Канал".

Формула розрахунку пенсії в Україні

Для розрахунку пенсії середні заробітна плата за останні три роки множиться на співвідношення власної зарплати до середньої, на кількість років стажу та на 1%. Так, розміром майбутньої пенсії буде отриманий результат.

Як отримувати пенсію в 5 тисяч гривень

Розмір пенсії у 5 401,5 гривні може отримати особа, якщо отримувала середню зарплату та має 35 років стажу.

Крім цього, розмір середньої пенсії в Україні зріс на 73 гривні за останні три місяці та становить 5 816 гривень.

Яку пенсію отримують українці

Велика кількість громадян отримує виплати менші за три тисячі гривень, зокрема, йдеться про 26,14% пенсіонерів. Крім цього, інші люди похилого віку отримують:

від 3 001 до 4 000 гривень — 17,32%;

від 4 001 до 5 000 гривень — 18,59%;

від 5 001 до 10 000 гривень — 25,47%.

Нагадаємо, в Україні мінімальна пенсія прирівнюється до прожиткового мінімуму, який наразі становить 2 361 гривню. Особи, які мають достатню кількість стажу, отримують не менше 40% від мінімальної зарплати.

Раніше повідомлялося, що особа може докупити страховий стаж, якого їй не вистачає для виходу на заслужений відпочинок. Для цього потрібно звернутися до ПФУ, вартість одного повного місяця становить 1 760 гривень.