Разборки в Киеве: Кличко обвинил главу КГВА в узурпации власти, просит Зеленского помочь (видео)

По словам мэра, глава военной администрации Киева Тимур Ткаченко не имеет военного образования и опыта. Сейчас он блокирует решение хозяйственных вопросов, это угрожает жизнедеятельности столицы.

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Мэр Киева Виталий Кличко обвиняет главу Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко в блокировании основных хозяйственных вопросов и в попытке взять на себя функции мэра столицы. Об этом он заявил в видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Градоначальник отметил, что пока верховный главнокомандующий сосредоточен на войне с Россией и защите Украины, люди из его окружения занимаются политическими интригами. Ситуация постепенно становится критической, в Киеве происходит попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление.

Назначение начальника КГВА, по оценкам Кличко, нарушает указ президента о военно-гражданских администрациях. Замена боевых генералов на начальника без военного образования и опыта, который даже не служил в армии, вызывает сомнения в его способностях выполнять задания по обороне гражданской безопасности и порядка.

Кличко убежден, что Ткаченко назначили исходя из политических соображений и теперь он блокирует решение основных хозяйственных вопросов, что угрожает жизнедеятельности Киева.

"Восстановление поврежденных домов, компенсации пострадавшим жителям, восстановление инфраструктуры и прочие вопросы. Это дестабилизирует управление городом", — добавил он.

Мэр Киева напомнил, что военная администрация — это временный орган, отвечающий за оборону и безопасность, а не узурпацию власти.

"Заложниками этой ситуации становятся киевляне и я как мэр. Я продолжу защищать их интересы… Обращаюсь к президенту как гаранту Конституции с просьбой не допустить разрушения местного самоуправления", — заключил он.

Ткаченко на момент публикации новости не ответил на обвинения Кличко.

Напомним, полиция обнаружила в доме, где живет Виталий Кличко, развлекательный клуб, в котором организовали торговлю людьми. В клубе содержали более 30 женщин, их заставляли оказывать сексуальные услуги.

В августе прошлого года Кличко рассказывал, что он победил коррупцию в Киеве. Доверие мэру столицы, по его словам, подрывает центральная власть.