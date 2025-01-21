В ночном клубе Киева торговали людьми: вероятно, в этом же доме живет Кличко, — соцсети

По сообщению правоохранителей, в ночном клубе удерживалось около 30 женщин. СМИ добавляют, что охрану заведения осуществляла "Муниципальная охрана". Реакции от городского головы и клуба в настоящее время нет.

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В одном из столичных развлекательных клубов действовала группа людей, которые организовали торговлю людьми. Там содержались более 30 женщин, которых заставляли оказывать сексуальные услуги. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Под предлогом предложения работы в клубе танцовщицами приглашались женщины, которых угрозами принуждали к оказанию сексуальных услуг. Правоохранители установили организаторов и участников группы — двое из них иностранцы, которые в прошлом уже отбывали наказание за аналогичные преступления.

В помещении клуба, квартирах и автомобилях фигурантов уже проведен ряд обысков. В результате у лиц изъяли деньги, компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи и другие вещественные доказательства.

"Действия фигурантов квалифицированы по ч. 2. ст. 149 (торговля людьми) и ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения, а также относительно сообщения о подозрении другим участникам, в соответствии с их ролями в противоправной деятельности", — отметили полицейские.

В полиции не отмечали ничего о месте нахождения развлекательного заведения. Однако в пабликах со ссылкой на собственные источники в СБУ отмечают, что ночной клуб под названием "Тутси" находится в доме, где живет киевский городской голова Виталий Кличко.

Сотрудники клуба снимали на видео клиентов для дальнейшего шантажа. Охраняла заведение коммунальная организация исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) "Муниципальная охрана". Их привлек первый заместитель председателя партии УДАР Артур Палатный. Они сопровождали женщин и следили за порядком.

На момент выхода публикации ни мэр Киева Виталий Кличко, ни администрация ночного клуба не комментировали сообщений.

Напомним, на Киевщине несколько несовершеннолетних избили девушку. Один из них пытал и требовал с нее деньги. Сейчас полицейскими открыто уголовное производство.

Добавим, что 21 января сотрудниками Службы безопасности Украины задержан главный психиатр Вооруженных сил Украины. За время войны он разбогател более чем на $1 млн, однако не отражал свое имущество в декларациях.