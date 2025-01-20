В Киевской области подростки избили 12-летнюю девушку: как отреагировали в полиции

Правоохранители рассказали, что 12-летней девочке телесные повреждения наносило трое несовершеннолетних — ровесница и двое старших ребят. Сейчас правоохранители уже открыли уголовное производство.

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В Киевской области несколько подростков жестко поиздевались над несовершеннолетней девушкой. Соответствующее видео появилось в местных пабликах. По этическим соображениям Фокус не размещает его.

На видео видно, как несколько подростков ногами и руками бьют девушку, комментируя это все и нецензурно выражаясь. Один из присутствующих снимает все на камеру.

Избиение несовершеннолетней девушки: реакция полиции

Правоохранители сообщили, что конфликт между несовершеннолетними произошел в городе Белая Церковь Киевской области. Сообщение об избиении 12-летней девушки поступило от ее матери.

В полиции рассказали, что телесные повреждения малолетней нанесли трое несовершеннолетних — ровесница потерпевшей, 15 и 16-летние парни. Также ими обнаружено соответствующее видео с избиением девочки этими детьми.

Сейчас начато досудебное расследование по факту избиения малолетнего ребенка(ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до 1 года.

Полицейские отметили, что пока неизвестно о причинах конфликта — следователи выясняют эту информацию, досудебное расследование продолжается. Не исключается, что в случае выявления дополнительных обстоятельств правовая квалификация может быть изменена.

Напомним, в ночь с 12 на 13 января на певца Wellboy было совершено нападение, в результате которого он получил легкие телесные повреждения. Правоохранители уже начали уголовное производство и выясняют все обстоятельства дела.

Также в помещении Бучанского территориального центра комплектования и социальной поддержки применили силу к адвокату Марии Населенко. После инцидента женщина была госпитализирована, состояние ее ухудшилось.