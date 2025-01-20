В Київській області підлітки побили 12-річну дівчину: як відреагували в поліції

Правоохоронці розповіли, що 12-річній дівчинці тілесні ушкодження завдавало троє неповнолітніх — ровесниця та двоє старших хлопців. Наразі правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.

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В Київській області декілька підлітків жорстко познущалось з неповнолітньої дівчини. Відповідне відео з’явилося в місцевих пабліках. З етичних міркувань Фокус не розміщує його.

На відео видно, як декілька підлітків ногами та руками б'ють дівчину, коментуючи це все та нецензурно висловлюючись. Один із присутніх знімає все на камеру.

Побиття неповнолітньої дівчини: реакція поліції

Правоохоронці повідомили, що конфлікт між неповнолітніми відбувся у місті Біла Церква Київської області. Повідомлення про побиття 12-річної дівчини надійшло від її матері.

В поліції розповіли, що тілесні ушкодження малолітній нанесли троє неповнолітніх — ровесниця потерпілої, 15 та 16-річні хлопці. Також ними виявлено відповідне відео з побиттям дівчинки цими дітьми.

Наразі розпочато досудове розслідування за фактом побиття малолітньої дитини (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на строк до 1 року.

Поліцейські зазначили, що наразі невідомо про причини конфлікту — слідчі з’ясовують цю інформацію, досудове розслідування триває. Не виключається, що в разі виявлення додаткових обставин правова кваліфікація може бути змінена.

Нагадаємо, у ніч з 12 на 13 січня на співака Wellboy був здійснений напад, внаслідок якого він отримав легкі тілесні ушкодження. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження та з'ясовують всі обставини справи.

Також у приміщенні Бучанського територіального центру комплектування та соціальної підтримки застосували силу до адвокатки Марії Населенко. Після інциденту жінка була госпіталізована, стан її погіршився.