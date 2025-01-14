Поліція відкрила кримінальне провадження щодо побиття співака Wellboy

В Україні в Києві вночі з 12 на 13 січня стався напад на українського співака Wellboy, справжнє ім'я якого Антон Вельбой. Артист повідомив про інцидент у соцмережах, уточнивши, що його побили "люди в мілітарі формі".

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Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом нападу на українського співака Wellboy (справжнє ім'я Антон Вельбой), внаслідок якого він отримав легкі тілесні ушкодження. Про це йдеться у випуску проєкту "ЖВЛ представляє".

Так, у ніч з 12 на 13 січня в Києві український співак Wellboy (справжнє ім'я Антон Вельбой) став жертвою нападу. Артист повідомив про інцидент через свої соціальні мережі, уточнивши, що його побили "люди в мілітарі формі". Після нападу він звернувся за медичною допомогою до лікарів.

У поліції зазначили, що зараз активно з'ясовуються всі обставини події. За інформацією правоохоронців, нападникам загрожує штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або 200 годин громадських робіт, а також можливість виправних робіт на строк до одного року.

На цей момент деталі інциденту залишаються невідомими. Співак поки відмовляється від додаткових коментарів, обмежившись лише основною інформацією, яку він опублікував у своїх соцмережах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Wellboy показав рідкісні фото зі своєю дівчиною.

Крім цього, Фокус писав, що вийшов новий кліп українського співака Wellboy, де його замінив дипфейк.