На співака Wellboy напали невідомі — подробиці

Відомий український співак Wellboy (Антон Вельбой) шокував своїх прихильників заявою про те, що його побили. Артист поділився знімками серйозних травм на голові та розповів, що йому довелося звертатися до лікарів.

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Відомий український співак 24-річний Антон Вельбой, який виступає під псевдонімом Wellboy, шокував своїх шанувальників повідомленням про напад на нього. Артист поділився разючими деталями інциденту у своєму Instagram.

Вельбой опублікував кілька фото в сторіз, на одному з яких можна побачити серйозні травми на голові. Виявилося, що через отримані побої співак був змушений звернутися по медичну допомогу. За інформацією в мережі, інцидент стався сьогодні, 13 січня, вночі. Згідно з довідкою з лікарні, яку опублікував артист, до медичного закладу він звернувся майже о 02:00 годині. У результаті, лікарі діагностували забої м'яких тканин.

Хоча подробиці нападу артист поки що не розкрив, він зазначив, що нападники були одягнені в мілітарну форму. Одне з фото співак підписав словами: "За дівчат потрібно боротися". У своїх публікаціях Wellboy також показав кадри, на яких видно його зустріч з поліцією після інциденту. Що саме сталося, співак обіцяє розповісти пізніше.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Wellboy показав рідкісні фото зі своєю дівчиною.

Крім цього, Фокус писав, що вийшов новий кліп українського співака Wellboy, де його замінив діпфейк.