Wellboy показав рідкісні фото зі своєю дівчиною

Співак вперше публічно показав свою обраницю

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Відомий український співак та учасник співочого шоу "X-Фактор" Антон Вельбой вперше поділився спільними фото з дівчиною, з якою зустрічається вже близько трьох місяців.

Романтичними кадрами співак поділився на своїй сторінці в інстаграм, яка закрита для читачів.

На серії фотографій парочка виглядає усміхненою та щасливою. Судячи з усього парочка відпочиває в селі.

На кадрах 23-річний Антон, разом зі своє молодою обраницею, київською стилісткою Яною Савченко в обіймах сфотографовані на фоні сільських краєвидів. Судячи з усього закохані вибралися зі столичної рутини та поїхали відпочивати в село Грунь Сумської області (звідки родом співак). Точної геолокації співак не вказав, тому цілком можливо, що парочка на відпочинку в іншому місці.

На другому фото парочка лежить в кроваті. Напівоголений Антон обіймає Яну, яка спить та посміхається від ніжних проявів уваги з боку свого бойфренда.

На третьому фото Яна в окулярах цілує Антона на фоні будівлі та осінього, пожовклого листя каштану.

Антон Вельбой та Яна Савченко

На четвертій світлині співак показав повністю домашнє фото Яни з песиком, яка сидить в спортивних штанах та футболці і дивиться, щось в телефоні.

Підписав співак публікацію словами: "Янка", відмітивши свою кохану.

Дівчина в свою чергу показала спільне фото з Антоном лише в історії інстаграму, яка вже через 24 години зникне.

Звісно таку романтику та відвертість з особистого життя оцінили шанувальники співака та залишили свої відгуки.

"Янку Антон кохає палко".

"Напиши про неї пісню, Янка, на щоках ямочки…"

"Ніби отой родич, який "ну коли вже женишся" нарешті, щось відповів за столом. Щастя! Ой горке!"

"Такі милі, кайфулічки".

"мені здається, що ви на одній хвилі. Просто щасливі і красиві".

Нагадаємо, вийшов новий кліп українського співака Wellboy, де його замінив діпфейк.