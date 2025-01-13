На певца Wellboy напали неизвестные — подробности

Известный украинский певец Wellboy (Антон Вельбой) шокировал своих поклонников заявлением о том, что его избили. Артист поделился снимками серьезных травм на голове и рассказал, что ему пришлось обращаться к врачам.

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Известный украинский певец 24-летний Антон Вельбой, выступающий под псевдонимом Wellboy, шокировал своих поклонников сообщением о нападении на него. Артист поделился поразительными деталями инцидента в своем Instagram.

Вельбой опубликовал несколько фото в сториз, на одном из которых можно увидеть серьезные травмы на голове. Оказалось, что из-за полученных побоев певец был вынужден обратиться за медицинской помощью. По информации в сети, инцидент произошел сегодня, 13 января, ночью. Согласно справке из больницы, которую опубликовал артист, в медицинское учреждение он обратился почти в 02:00 часов. В результате, врачи диагностировали ушибы мягких тканей.

Хотя подробности нападения артист пока не раскрыл, он отметил, что нападавшие были одеты в милитарную форму. Одно из фото певец подписал словами: "За девушек нужно бороться". В своих публикациях Wellboy также показал кадры, на которых видно его встречу с полицией после инцидента. Что именно произошло, певец обещает рассказать позже.

Напомним, ранее мы писали, что Wellboy показал редкие фото со своей девушкой.

Кроме этого, Фокус писал, что вышел новый клип украинского певца Wellboy, где его заменил дипфейк.