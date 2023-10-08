Вышел новый клип украинского певца Wellboy, где его заменил дипфейк

В видео можно услышать голос музыканта Антона Вельбоя, но сам он в съемках участия не принимал.

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Пока в Голливуде бастуют актеры, требуя гарантий, что их не заменит на съемках ИИ, в Украине уже заменили певца Wellboy дипфейком. Вышел клип на песню "Вовча ягода". Но интересно, что сам артист, настоящее имя которого Антон Вельбой, с лейблом Papa music уже не сотрудничает и в клипе появляется только его дипфейк и звучит его голос.

Клип, снятый в стиле популярного фильма "Барби", был снят без участия артиста, автора и исполнителя хита "Вишні".

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Клип с дипфейком

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Лицо танцующего в клипе парня после заменили дипфейком. В апреле артист в одностороннем порядке разорвал сотрудничество с лейблом. Права на сценическое имя Wellboy и его песни остались у лейбла, а самому певцу пришлось сменить сценическое имя на Velboi. Также он лишился аккаунта в Instagram, правда потом аккаунт ему вернули.

В описании клипа сказано, что сингл "Вовча ягода" — вторая песня нового жизненного цикла проекта WELLBOY. Песня с юмором рассказывает об отношениях двух влюбленных. Но у песни есть и другой, сокровенный смысл. "Вовча ягода" открывает перед слушателем мир обманчивых лживых обещаний, которые казались нам искренними и полными любви".

Сейчас Антон Вельбой не имеет права исполнять все свои старые хиты, ведь все права на них принадлежат не ему, а лейблу.

Кто такой Антон Вельбой

Антон Вельбой – родом из Ахтырки, Сумской области. Был участником шоу "Х-фактор", где занял третье место. После этого певец выпустил такие хиты, как "Вишні" и "Гуси".

Клип с участием настоящего Антона Вельбоя

С 2021 года Вельбой сотрудничал с продюсером Юрием Бардашем. Однако в 2022 году артист заявил, что больше с ним не работает.

В 2022 году Wellboy участвовал в Нацотборе на "Евровидение" с песней Nozzy Bossy и занял третье место. Так что Украину на песенном конкурсе представила группа Kalush Orchestra.

Напомним, в США и сейчас бастуют актеры, требуя гарантий того, что их не заменит ИИ. Ранее этого же требовали и члены Гильдии сценаристов США. В итоге обе стороны пришли к соглашению. Но актеры пока не договорились. Из-за этого были отложены съемки множества фильмов и сериалов, а красные дорожки опустели.