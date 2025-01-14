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Полиция открыла уголовное производство по факту избиения певца Wellboy

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Уэллбой

В Украине в Киеве ночью с 12 на 13 января произошло нападение на украинского певца Wellboy, настоящее имя которого Антон Вельбой. Артист сообщил об инциденте в соцсетях, уточнив, что его избили "люди в милитари форме".

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Правоохранители начали уголовное производство по факту нападения на украинского певца Wellboy (настоящее имя Антон Вельбой), в результате которого он получил легкие телесные повреждения. Об этом говорится в выпуске проекта "ЖВЛ представляет".

Так, в ночь с 12 на 13 января в Киеве украинский певец Wellboy (настоящее имя Антон Вельбой) стал жертвой нападения. Артист сообщил об инциденте через свои социальные сети, уточнив, что его избили "люди в милитари форме". После нападения он обратился за медицинской помощью к врачам.

В полиции отметили, что сейчас активно выясняются все обстоятельства происшествия. По информации правоохранителей, нападавшим грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или 200 часов общественных работ, а также возможность исправительных работ на срок до одного года.

На данный момент детали инцидента остаются неизвестными. Певец пока отказывается от дополнительных комментариев, ограничившись лишь основной информацией, которую он опубликовал в своих соцсетях.

Напомним, ранее мы писали, что Wellboy показал редкие фото со своей девушкой.

Кроме этого, Фокус писал, что вышел новый клип украинского певца Wellboy, где его заменил дипфейк.