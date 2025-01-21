В нічному клубі Києва торгували людьми: ймовірно, в цьому ж будинку живе Кличко, — соцмережі

За повідомленням правоохоронців, в нічному клубі утримувалось близько 30 жінок. ЗМІ додають, що охорону закладу здійснювала "Муніципальна охорона". Реакції від міського голови та клубу на даний час немає.

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В одному зі столичних розважальних клубів діяла група людей, які організували торгівлю людьми. Там утримувались понад 30 жінок, яких примушували надавати сексуальні послуги. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області.

Під приводом пропозиції роботи в клубі танцівницями запрошувались жінки, яких погрозами примушували до надання сексуальних послуг. Правоохоронці встановили організаторів та учасників групи — двоє з них іноземці, які в минулому вже відбували покарання за аналогічні злочини.

В приміщенні клубу, помешканнях та автомобілях фігурантів вже проведено низку обшуків. В результаті в осіб вилучили гроші, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази.

"Дії фігурантів кваліфіковані за ч. 2. ст. 149 (торгівля людьми) та ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів, а також щодо повідомлення про підозру іншим учасникам, відповідно до їхніх ролей у протиправній діяльності", — зазначили поліціянти.

В поліції не зазначали нічого про місце знаходження розважального закладу. Однак в пабліках з посиланням на власні джерела в СБУ зазначають, що нічний клуб під назвою "Тутсі" знаходиться в будинку, де мешкає київський міський голова Віталій Кличко.

Співробітники клубу знімали на відео клієнтів для подальшого шантажу. Охороняла заклад комунальна організація виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Муніципальна охорона". Їх залучив перший заступник голови партії УДАР Артур Палатний. Вони супроводжували жінок та стежили за порядком.

На момент виходу публікації ні мер Києва Віталій Кличко, ні адміністрація нічного клубу не коментували повідомлень.

Нагадаємо, на Київщині декілька неповнолітніх побили дівчину. Один із них катував та вимагав з неї гроші. Наразі поліцейськими відкрито кримінальне провадження.

Додамо, що 21 січня співробітниками Служби безпеки України затриманий головний психіатр Збройних сил України. За час війни він розбагатів на понад $1 млн, однак не відображав своє майно у деклараціях.