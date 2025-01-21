Побиття дівчини в Білій Церкві: неповнолітній катував та вимагав з неї гроші, подробиці

За версією слідства, хлопець бив дівчину по голові та розпиляв на неї газовий балончик, вимагаючи водночас у неї 15 тисяч гривень. Разом з ними були й інші неповнолітні.

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Поліцейські Київщини оголосили підозру 16-річному юнакові, який був одним з учасників побиття 12-річної дівчини в Білій Церкві. Йому інкримінують катування та вимагання грошей, повідомили в поліції Київської області.

Правоохоронці розповіли, що 16-річному юнаку, який фігурує серед інших учасників побиття неповнолітньої у місті Біла Церква, повідомлено про підозру за фактом катування малолітньої та вимагання у неї коштів під час воєнного стану за ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12-ти років позбавлення волі. Відносно інших неповнолітніх розслідується кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження.

За даними слідства, юнак разом з іншими неповнолітніми зібралися у місцевому парку. Туди ж запросили 12-річну потерпілу.

Щоб залякати дівчину, хлопець погрожував та вдарив її по голові. Після він розпилив в обличчя газовий балончик. Одночасно з фізичною розправою фігурант вчиняв на потерпілу психологічний тиск та вимагав з неї кошти у сумі 15 тисяч гривень.

Побиття 12-річної дівчини в Білій Церкві: що відомо

Нагадаємо, що відео з жорстоким знущанням з дівчини в Київській області з'явилось нещодавно в місцевих пабліках. На ньому декілька підлітків ногами та руками били дівчину, коментуючи це все та нецензурно висловлюючись, а один із присутніх знімав все на відео.

За словами поліцейських, повідомлення про побиття 12-річної дівчини надійшло від її матері. Тоді правоохоронці розповідали, що тілесні ушкодження завдали троє — ровесниця потерпілої, 15 та 16-річні хлопці. Було розпочато досудове розслідування за фактом побиття малолітньої дитини — ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно у приміщенні Бучанського територіального центру комплектування та соціальної підтримки застосували силу до адвокатки Марії Населенко. Після інциденту жінка була госпіталізована, стан її погіршився.

Також додамо, що в Києві жінка викликала швидку. Після приїзду медиків виявилось, що медична допомога їй не потрібна. Тепер громадянка має сплатити штраф у розмірі 3 400 гривень.