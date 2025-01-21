Избиение девушки в Белой Церкви: несовершеннолетний пытал и требовал с нее деньги, подробности

По версии следствия, парень бил девушку по голове и распылил на нее газовый баллончик, требуя при этом у нее 15 тысяч гривен. Вместе с ними были и другие несовершеннолетние.

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Полицейские Киевщины объявили подозрение 16-летнему юноше, который был одним из участников избиения 12-летней девушки в Белой Церкви. Ему инкриминируют пытки и вымогательство денег, сообщили в полиции Киевской области.

Правоохранители рассказали, что 16-летнему юноше, который фигурирует среди других участников избиения несовершеннолетней в городе Белая Церковь, сообщено о подозрении по факту пыток малолетней и вымогательства у нее средств во время военного положения по ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12-ти лет лишения свободы. В отношении других несовершеннолетних расследуется уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса Украины — умышленное легкое телесное повреждение.

По данным следствия, юноша вместе с другими несовершеннолетними собрались в местном парке. Туда же пригласили 12-летнюю потерпевшую.

Чтобы запугать девушку, парень угрожал и ударил ее по голове. После он распылил в лицо газовый баллончик. Одновременно с физической расправой фигурант совершал на потерпевшую психологическое давление и требовал с нее деньги в сумме 15 тысяч гривен.

Избиение 12-летней девушки в Белой Церкви: что известно

Напомним, что видео с жестоким издевательством над девушкой в Киевской области появилось недавно в местных пабликах. На нем несколько подростков ногами и руками били девушку, комментируя это все и нецензурно выражаясь, а один из присутствующих снимал все на видео.

По словам полицейских, сообщение об избиении 12-летней девушки поступило от ее матери. Тогда правоохранители рассказывали, что телесные повреждения нанесли трое — ровесница потерпевшей, 15 и 16-летние парни. Было начато досудебное расследование по факту избиения малолетнего ребенка — ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно в помещении Бучанского территориального центра комплектования и социальной поддержки применили силу к адвокату Марии Населенко. После инцидента женщина была госпитализирована, состояние ее ухудшилось.

Также добавим, что в Киеве женщина вызвала скорую. После приезда медиков оказалось, что медицинская помощь ей не нужна. Теперь гражданка должна заплатить штраф в размере 3 400 гривен.