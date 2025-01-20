В Киеве женщина вызвала скорую, однако ее оштрафовали: почему так произошло (фото)

После приезда кареты скорой помощи на место происшествия медикам пришлось вызвать патрульных, которые и привлекли женщину к административной ответственности.

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В Киеве женщина вызвала скорую. После приезда медиков оказалось, что медицинская помощь ей не нужна. Теперь гражданка должна заплатить штраф в размере 3 400 гривен, сообщили в патрульной полиции Киева.

Женщина, которая представилась больной и вызвала скорую

Там сообщили, что на спецлинию 112 позвонила гражданка и сообщила о том, что ей стало плохо в одном из торговых центров Соломенского района. На место оперативно приехали медики.

После их приезда женщина объяснила, что в помощи не нуждается. Она отметила, что решила проверить скорость приезда кареты скорой помощи, если она сделает вид, что нуждается в помощи. Медики вызвали на место патрульных.

Женщине разъяснили, что она совершила правонарушение. На нее вынесли постановление по ст. 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях о заведомо ложном вызове спецслужб. Гражданка должна уплатить штраф в размере 3 400 гривен.

В патрульной полиции добавили, что правоохранители, спасатели, медики бригад скорой помощи на каждое сообщение реагируют, как на реальную ситуацию и угрозу.

"И пока они выясняют, что информация ложная, в это же время кому-то действительно нужна их помощь", — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее во Львове остановили водителя за нарушение правил дорожного движения. В результате оказалось, что он находится в розыске за нарушение законодательства о воинской обязанности и военной службе.

Добавим, что в Киеве разоблачили мужчину и женщину, которые готовили покушение на первого заместителя главы Министерства здравоохранения. Они разработали детальный план, однако были задержаны правоохранителями на попытке приобрести пистолет.