В Києві жінка викликала швидку, однак її оштрафували: чому так сталось (фото)

Після приїзду карети швидкої допомоги на місце події медикам довелось викликати патрульних, які й притягли жінку до адміністративної відповідальності.

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В Києві жінка викликала швидку. Після приїзду медиків виявилось, що медична допомога їй не потрібна. Тепер громадянка має сплатити штраф в розмірі 3 400 гривень, повідомили в патрульній поліції Києва.

Жінка, яка представилась хворою та викликала швидку

Там повідомили, що на спецлінію 112 зателефонувала громадянка та повідомила про те, що їй стало погано в одному з торгівельних центрів Солом'янського району. На місце оперативно приїхали медики.

Після їх приїзду жінка пояснила, що допомоги не потребує. Вона зазначила, що вирішила перевірити швидкість приїзду карети швидкої допомоги, якщо вона вдасть, що потребує допомоги. Медики викликали на місце патрульних.

Жінці роз'яснили, що вона вчинила правопорушення. На неї винесли постанову за ст. 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення про завідомо неправдивий виклик спецслужб. Громадянка має сплатити штраф в розмірі 3 400 гривень.

В патрульній поліції додали, що правоохоронці, рятувальники, медики бригад швидкої допомоги на кожне повідомлення реагують, як на реальну ситуацію та загрозу.

"І поки вони з’ясовують, що інформація неправдива, у цей самий час комусь дійсно потрібна їхня допомога", — додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше у Львові зупинили водія за порушення правил дорожнього руху. В результаті виявилось, що він перебуває в розшуку за порушення законодавства про військовий обов'язок та військову службу.

Додамо, що у Києві викрили чоловіка та жінку, які готували замах на першого заступника голови Міністерства охорони здоров'я. Вони розробили детальний план, однак були затримані правоохоронцями на спробі придбати пістолет.