Розбірки в Києві: Кличко звинуватив голову КМВА в узурпації влади, просить Зеленського допомогти (відео)

За словами мера, голова військової адміністрації Києва Тимур Ткаченко не має військової освіти та досвіду. Наразі він блокує рішення господарських питань, це загрожує життєдіяльності столиці.

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Мер Києва Віталій Кличко звинувачує голову Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка у блокуванні основних господарських питань і в спробі взяти на себе функції мера столиці. Про це він заявив у відеозверненні до президента України Володимира Зеленського.

Градоначальник зазначив, що поки верховний головнокомандувач зосереджений на війні з Росією і захисті України, люди з його оточення займаються політичними інтригами. Ситуація поступово стає критичною, у Києві відбувається спроба розбалансувати владу і знищити місцеве самоврядування.

Призначення начальника КМВА, за оцінками Кличка, порушує указ президента про військово-цивільні адміністрації. Заміна бойових генералів на начальника без військової освіти та досвіду, який навіть не служив у війську, викликає сумніви в його здібностях виконувати завдання з оборони цивільної безпеки та порядку.

Кличко переконаний, що Ткаченка призначили з огляду на політичні міркування і тепер він блокує вирішення основних господарських питань, що загрожує життєдіяльності Києва.

"Відновлення пошкоджених будинків, компенсації постраждалим жителям, відновлення інфраструктури та інші питання. Це дестабілізує управління містом", — додав він.

Мер Києва нагадав, що військова адміністрація — це тимчасовий орган, який відповідає за оборону і безпеку, а не узурпацію влади.

"Заручниками цієї ситуації стають кияни і я як мер. Я продовжу захищати їхні інтереси... Звертаюся до президента як гаранта Конституції з проханням не допустити руйнування місцевого самоврядування", — підсумував він.

Ткаченко на момент публікації новини не відповів на звинувачення Кличка.

Нагадаємо, поліція виявила в будинку, де живе Віталій Кличко, розважальний клуб, у якому організували торгівлю людьми. У клубі утримували понад 30 жінок, їх змушували надавати сексуальні послуги.

У серпні минулого року Кличко розповідав, що він переміг корупцію в Києві. Довіру меру столиці, за його словами, підриває центральна влада.