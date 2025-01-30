Поєдинок Кличка й Ткаченка: як рух транспорту під час тривоги посварив чиновників

У публічній площині розвивається конфлікт між міським головою Києва Віталієм Кличком та начальником КМВА Тимуром Ткаченком, який, зокрема, виступає за відновлення руху громадського транспорту під час тривоги, коли мер — проти. Фокус розібрався, чи варто вносити зміни в роботу транспорту столиці, чи краще залишити все як є.

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Мер Києва Віталій Кличко звинуватив голову КМВА Тимура Ткаченка в блокуванні основних господарських питань та спробі узурпації влади. Останній своєю чергою назвав ці звинувачення пустими.

У чому Кличко звинувачує Ткаченка?

Кличко звернувся до президента Зеленського та заявив, що люди з його оточення займаються політичними інтригами, тоді як ситуація поступово стає критичною, у столиці відбувається спроба розбалансування влади та знищення місцевого самоврядування.

Він наголосив, що Ткаченко нібито порушує указ президента про військово-цивільні адміністрації. Так він повідомив, що Тимур Ткаченко без військової освіти та навіть не служив у війську, а тому, на його думку, голову КМВА призначили з огляду на політичні міркування, і тепер той блокує розвʼязання основних господарських питань, що загрожує життєдіяльності столиці.

"Відновлення пошкоджених будинків, компенсації постраждалим жителям, відновлення інфраструктури та інші питання. Це дестабілізує управління містом", — сказав Віталій Кличко.

"Пусті звинувачення": відповідь Ткаченка на слова Кличка

Тимур Ткаченко відповів на звинувачення Віталія Кличка. Зокрема, його заяву він назвав "дуже дивною" та заявив, що "мабуть, мер міста не в курсі, що зараз відбувається в столиці". Своє звернення голова КМВА записав на фоні зруйнованого будинку на Жилянській, у який ворожий дрон влучив у жовтні 2023 року.

"Рішення, що робити з цією будівлею, досі немає. Тобто, місто не займалося цим будинком вже більше двох років. Таких будинків у місті значно більше, ніж один. Багато киян реально чекають допомоги від міської влади після російських ударів. Навіть спалені обстрілами машини почали забирати з вулиць нещодавно. І зовсім не після рішення мера", — зауважив Тимур Ткаченко.

За його словами, Кличко знаходить час для запису відео, тоді як реальні проблеми роками не вирішуються. Також він розповів, що нещодавно мав робочу розмову з мером, говорили про те, що треба зробити. Ткаченко наголосив, що замість допомоги в роботі почув "пусті звинувачення".

"Тому військова адміністрація буде робити для киян те, що не може зробити мерія. І я не схильний влаштовувати політичні шоу, як люди, які працюють дуже багато років вже в міській владі", — зазначив він та додав, що з представниками громадського сектору обговорив питання роботи комунального транспорту в Києві під час повітряних тривог.

Сварка між Кличком та Ткаченком: з чого все почалося

7 січня Тимур Ткаченко повідомив про те, що на засідання Ради оборони вніс на розгляд питання напрацювання алгоритму функціонування наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги.

Проте міська влада проти змін у роботі транспорту. За словами Кличка, рух громадського транспорту під час тривог може призвести до трагедії.

"І відповідатимуть же не ті, хто вимагає не зупиняти транспорт. І не ті, хто роздає обіцянки це зробити, заради того, щоб збирати лайки, сподобатися. Найстрашніший популізм — це популізм під час війни. Я ним не займаюся і не буду! Головне — зберегти життя людей. Зауважу, що від початку повномасштабного вторгнення 4 рази уламки ворожих боєприпасів виявляли на наземних ділянках метро. Також виявили частину ракети, яка дивом не здетонувала біля опори мосту Метро", — зазначив Кличко.

Громадський транспорт під час тривоги: "за" чи "проти" роботи

Депутат Київської міської ради Леонід Ємець вважає, що питання роботи громадського транспорту в Києві під час тривоги не є основним, тоді як головне — це безпека.

"Питання має полягати в площині, як максимально забезпечити безпеку людей в місті Київ. Питання безпеки у нас належить до сфери обов'язків військової адміністрації", — сказав Фокусу Леонід Ємець.

За його словами, вирішувати, чи працюватиме громадський транспорт під час тривоги повинен той, хто "діє в межах своїх повноважень". Згідно з українським законодавством, усі посадові особи діють виключно в межах і спосіб, визначений законом.

На його думку, ні комунальний, ні приватний транспорт не забезпечує під час тривоги безпеку тих, хто в ньому перебуває. Кожен водій несе відповідальність за безпеку людей, які перебувають у його транспортному засобі.

"У випадку, якщо лунає тривога, всі розуміють, що це є консервна бляшанка, яка жодним чином не здатна захистити від наслідків ні вибуху, ні дрону, ні ракети. На сьогодні водій буде нести кримінальну відповідальність у випадку, якщо він не забезпечив людям можливість знайти прихисток у сховищі під час повітряної тривоги", — зауважив депутат.

Ємець зазначив, що війна — дуже некомфортна історія, у тисячі випадках все може бути нормальним, а на тисячу перший — "щось прилетить".

"Хай спочатку Верховна Рада врегулює питання відповідальності, а потім уже переходить до питання комфорту. Так, це дискомфортна історія, але якщо завтра загинуть люди в маршрутці або автобусі, хто буде відповідати? Той, хто прийняв рішення чи водій цього транспортного засобу? Я вам скажу, за кримінальним кодексом буде відповідати водій", — заявив він.

Співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко заявив, що в Києві вже 2,5 роки зупиняється громадський транспорт під час тривоги, в результаті від цього страждають самі кияни, пишуть петиції, проте міська влада на це не реагує.

"Маршрутки та таксі продовжують на людях заробляти під час тривог. Київ залишився єдиним містом, де зупиняється громадський транспорт", — наголосив у розмові з Фокусом Гречко.

Колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак зауважив, що з одного боку логічно, що під час повітряної тривоги не працюють заклади, транспорт не ходить, аби люди йшли в укриття. Але з іншого боку, коли людей виганяють із закладу чи торгового центру, то ті просто чекають на вулиці біля будівлі, а тому перебувають "під більшою загрозою, ніж коли знаходяться у приміщенні".

"Я думаю, що транспорт повинен працювати. Але також потрібно повідомляти громадян, що це на їхній власний ризик, що наполегливо рекомендується спустилися в укриття", — пояснив він Фокусу.

Експерт розповів, що зупинка громадського транспорту під час тривоги впливає на Київ, зокрема, це "мікроінсульт для української економіки". В результаті втрачаються гроші — "кров війни".

"Немає грошей — немає допомоги армії. Тобто це взаємопов'язано", — сказав він.

Людина постраждала в громадському транспорті під час тривоги: хто винен

Проте, хто відповідатиме за життя людей, якщо в Києві вирішать дозволити рух громадського транспорту під час повітряної тривоги?

Адвокат, партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець повідомив Фокусу, що як показує досвід та ситуація в Україні, яка існує вже третій рік, створені всі умови для того, аби ні комунальні підприємства, ні державні установи, ні сама держава не відповідала за те, що станеться з цивільними жителями під час війни.

"Держава пропонує всім звертатися відповідним позовом до Російської Федерації. Звичайно, можуть бути певні програми на місцевому рівні щодо компенсацій. Однак відповідальність буде повністю знаходитись поза межами комунального підприємства чи місцевої адміністрації й буде перекладена на країну-агресора", — наголосив Ростислав Кравець.

Натомість, якщо постраждає водій, то це вважатиметься травма, повʼязана з виконанням службових обовʼязків, а тому йому повинні виплатити відповідну компенсацію.

Нагадаємо, 24 січня начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у столиці посилили перевірку пасажирського транспорту. За його словами, перевізники повинні зрозуміти, що в них більше не вийде заробляти на киянах, порушуючи умови надання послуг.

27 січня депутатка Київської міської ради та голова Координаційної ради з меморіалізації учасників війни та подій Вікторія Муха заявила, що у столиці розробили рекомендації щодо проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання.