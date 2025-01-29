"Пусті звинувачення": начальник КМВА Ткаченко відповів на заяву Кличка про "узурпацію влади" (відео)

Тимур Ткаченко зазначив, що напередодні мав з Віталієм Кличком "цілком робочу розмову". Він також дорікнув меру Києва, що той знаходить час записати відео зі звинуваченнями тоді, коли реальні проблеми у столиці не вирішуються роками.

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Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко відповів на звинувачення мера Києва Віталія Кличка у спробі "розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування". Він назвав цю заяву "дуже дивною" і сказав, що "мабуть, мер міста не в курсі, що зараз відбувається в столиці".

Ткаченко записав відповідь Кличку на фоні зруйнованого будинку на вулиці Жилянській, у який у жовтні 2023 року влучив російський дрон. Частина історичної будівлі завалилася.

"Рішення, що робити з цією будівлею досі немає. Тобто, місто не займалося цим будинком вже більше двох років. Таких будинків у місті значно більше, ніж один. Багато киян реально чекають допомоги від міської влади після російських ударів. Навіть спалені обстрілами машини почали забирати з вулиць нещодавно. І зовсім не після рішення мера", — сказав начальник КМВА.

Ткаченко дорікнув Кличку, що той знаходить час записати відео, але реальні проблеми, за його словами, роками не вирішуються.

Начальник КМВА зазначив, що напередодні мав з мером столиці "цілком робочу розмову". Говорили про те, що треба зробити, і про пріоритети міста військової адміністрації.

"Але що побачив у відповідь — не допомога в роботі, а звинувачення. Пусті звинувачення. Тому військова адміністрація буде робити для киян те, що не може зробити мерія. І я не схильний влаштовувати політичні шоу, як люди, які працюють дуже багато років вже в міській владі", — сказав він.

Ткаченко також повідомив, що разом з представниками громадського сектору обговорили питання роботи комунального транспорту в Києві під час тривог.

Нагадаємо, 29 січня міський голова Києва Віталій Кличко Мер Києва звинуватив голову КМВА Тимура Ткаченка у блокуванні основних господарських питань столиці та в спробі взяти на себе функції мера столиці.

27 січня у КМДА повідомили про розробку рекомендацій щодо проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання.