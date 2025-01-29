"Пустые обвинения": начальник КГВА Ткаченко ответил на заявление Кличко об "узурпации власти" (видео)

Тимур Ткаченко отметил, что накануне имел с Виталием Кличко "вполне рабочий разговор". Он также упрекнул мэра Киева, что тот находит время записать видео с обвинениями тогда, когда реальные проблемы в столице не решаются годами.

Related video

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко ответил на обвинения мэра Киева Виталия Кличко в попытке "разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление". Он назвал это заявление "очень странным" и сказал, что "видимо, мэр города не в курсе, что сейчас происходит в столице".

Ткаченко записал ответ Кличко на фоне разрушенного дома на улице Жилянской, в который в октябре 2023 года попал российский дрон. Часть исторического здания рухнула.

"Решения, что делать с этим зданием до сих пор нет. То есть, город не занимался этим домом уже более двух лет. Таких домов в городе значительно больше, чем один. Многие киевляне реально ждут помощи от городских властей после российских ударов. Даже сожженные обстрелами машины начали убирать с улиц недавно. И вовсе не после решения мэра", — сказал начальник КГВА.

Ткаченко упрекнул Кличко, что тот находит время записать видео, но реальные проблемы, по его словам, годами не решаются.

Начальник КГВА отметил, что накануне имел с мэром столицы "вполне рабочий разговор". Говорили, что надо сделать, и о приоритетах города военной администрации.

"Но что увидел в ответ — не помощь в работе, а обвинения. Пустые обвинения. Поэтому военная администрация будет делать для киевлян то, что не может сделать мэрия. И я не склонен устраивать политические шоу, как люди, которые работают очень много лет уже в городской власти", — сказал он.

Ткаченко также сообщил, что вместе с представителями общественного сектора обсудили вопросы работы коммунального транспорта в Киеве во время тревог.

Напомним, 29 января городской голова Киева Виталий Кличко Мэр Киева обвинил председателя КГВА Тимура Ткаченко в блокировании основных хозяйственных вопросов столицы и в попытке взять на себя функции мэра столицы.

27 января в КГВА сообщили о разработке рекомендаций по проведению ежедневной общенациональной минуты молчания.