У Києві щоранку зупинятимуть комунальний транспорт для важливого оголошення: подробиці

Водії комунального наземного транспорту Києва з 08:50 до 09:00 щодня зупинятимуть автобуси, тролейбуси та трамваї. Кермувальники вмикатимуть пасажирам оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання.

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Щоранку у столиці з метою вшанування пам’яті українських воїнів та мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, зупинятимуть громадський транспорт. Про це повідомляє неофіційна сторінка "Київпастрансу".

"Управа КПТ" публікує наказ комунального перевізника, в якому йдеться, що у Києві у проміжку з 08:50 до 09:00 водії автобусних парків, трамвайних і тролейбусних депо під час зупинки у призначених для цього місцях одноразово вмикатимуть оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання. Рух транспорту дозволяється відновлювати тільки після закінчення оголошення.

Наказ № 27 від 07.02.25 "Про запровадження в міському пасажирському транспорті загального користування щоденного оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання"

Утім, якщо на момент здійснення оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання повідомляється про оголошення повітряної тривоги, пріоритетність надається інформуванню про загрозу небезпеки та необхідність перейти в укриття.

Зазначимо, що відповідні заходи прописані у рішенні міськради від 30.01.25 № 6/10473. Депутати КМР визначили, що голосове повідомлення тривалістю до 10 секунд з оголошенням про початок загальнонаціональної хвилини мовчання та відлік до закінчення хвилини повинно діяти у міському комунальному наземному транспорті загального користування, крім метрополітену та міської електрички.

Нагадаємо, у Рівному водій під час щоденної хвилини мовчання проігнорував вимогу про зупинку руху. Правоохоронцям він пояснив, що поспішав, тому не зупинився, але все одно отримав штраф.

Тим часом начальник КМВА Тимур Ткаченко виступає за відновлення руху громадського транспорту під час тривоги, як у Харкові, а міський голова Києва Віталій Кличко проти цього. Фокус розібрався, чи варто вносити зміни в роботу транспорту в столиці.