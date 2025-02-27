В Киеве могут измениться правила для городского транспорта во время тревог: что внедрят

Во время тревог в столичном транспорте водители сами будут решать, нужно ли останавливаться или продолжать движение в соответствии с графиками. Инициативу хотят вынести в ближайшее время на рассмотрение.

Related video

Новую инициативу рассматривают в Киеве, которая касается правил поведения во время объявления воздушных тревог в общественном транспорте: уже есть определенные наработанные решения, которые вскоре могут внедрить. В то же время инновация будет учитывать фактор безопасности, а ее главная цель — не вызывать хаос во время тревог в столице, особенно вблизи городских станций метро. Подробности рассказал представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев во время эфира Новини.LIVE 26 февраля.

Согласно инициативе, водители общественного транспорта сами смогут решать, есть ли необходимость останавливать движение на время объявления воздушной тревоги в столице. Если они будут считать нужным не останавливаться и если это будет позволять ситуация с безопасностью, то водители могут продолжать движение без.

"Уже есть первые официальные и конкретные предложения от правоохранительных структур столицы, в частности предложения оптимизации порядка действий для водителей общественного транспорта", — отметил Иевлев.

Он сообщил о том, что сейчас городские чиновники совместно с правоохранительными органами, военными представителями и специалистами Госслужбы по чрезвычайным ситуациям работают над формированием алгоритма, соблюдая вопрос восстановления полноценного движения общественного транспорта.

"Цель — чтобы не было коллапса возле мостов и станций метро", — сказал представитель ведомства.

По его словам, новую инициативу могут вынести на рассмотрение городского совета обороны уже в ближайшее время. Других деталей относительно нового алгоритма действий во время тревоги пока не сообщают.

Напомним, ранее в КГВА сообщали о том, что во время объявления утренней общенациональной минуты молчания по погибшим землякам в столице не будут останавливать общественный транспорт. Зато киевляне и гости города будут слышать через системы оповещения в транспорте соответствующие объявления-напоминания. Об этом стало известно Фокусу 12 февраля.

Предшествовало этому сообщение о том, что в Киеве якобы планируют останавливать движение транспорта на время минуты молчания с 08:50 до 09:00. Тогда рассказывали, что движение будет восстановлено только после завершения минуты молчания.