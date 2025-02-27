Чиновник Херсонської ОВА збив людину: чоловік загинув на місці, — ЗМІ

Посадовець їхав у автомобілі трасою у Херсонській області: дорогою збив велосипедиста. Від отриманих внаслідок ДТП травм чоловік загинув на місці.

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Заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Володимир Клюцевський потрапив у дорожньо-транспортну пригоду: коли він їхав за кермом автомобіля трасою біля села Посад-Покровське, на дорогу виїхав велосипедист. Клюцевський збив його, поліція почала вести слідство. Інцидент трапився увечері 26 лютого, близько 18:10 години, як повідомили у ЗМІ.

Спершу про ДТП повідомили правоохоронні органи, невдовзі її прокоментував начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він написав пост у своєму Telegram-каналі через кілька годин після інциденту, підтвердивши, що учасником аварії став працівник відомства. Однак у дописі Прокудін не уточнив, про якого саме посадовця йдеться.

"За участю працівника Херсонської ОВА відбулася дорожньо-транспортна пригода, через яку загинула людина. Наразі триває слідство", — повідомив голова адміністрації.

Також чиновник висловив співчуття рідним та близьким жертви аварії.

За попередньою інформацією, чиновник ОВА їхав за кермом без перевищення швидкості. Велосипедиста Клюцевський не побачив, бо той виїхав із темряви. Чоловік загинув невдовзі на місці події, причиною смерті стали важкі травми, отримані внаслідок ДТП.

Усіх деталей інциденту поки що не розголошують, правоохоронні органи наразі проводять слідчі дії. Клюцевський поки що нічого не повідомляв про ДТП у своїх соцмережах.

"Очікуємо на офіційні висновки правоохоронців", — написав голова ОВА Прокудін у Telegram.

Нагадаємо, раніше трапилася ДТП у Хмельницькій області, під час якої 61-річний ректор українського вишу збив 70-річного чоловіка. Він поїхав із місця подій, а потім аргументував це тим, що хотів надати допомогу жертві, однак той почав висловлюватися нецензурною лайкою. Про це Фокусу стало відомо 25 лютого.

Раніше у ДТП також потрапив президент Сербії Вучич, після чого слідчі почали розслідування. Під час руху в автомобіля вилетіло колесо, існують версії про те, що це міг бути замах на життя політика. Детальніше про це Фокус писав 8 лютого.