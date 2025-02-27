Чиновник Херсонской ОВА сбил человека: мужчина погиб на месте, — СМИ

Чиновник ехал в автомобиле по трассе в Херсонской области: по дороге сбил велосипедиста. От полученных в результате ДТП травм мужчина погиб на месте.

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Заместитель начальника Херсонской областной военной администрации Владимир Клюцевский попал в дорожно-транспортное происшествие: когда он ехал за рулем автомобиля по трассе возле села Посад-Покровское, на дорогу выехал велосипедист. Клюцевский сбил его, полиция начала вести следствие. Инцидент произошел вечером 26 февраля, около 18:10 часов, как сообщили в СМИ.

Сначала о ДТП сообщили правоохранительные органы, вскоре его прокомментировал начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин. Он написал пост в своем Telegram-канале через несколько часов после инцидента, подтвердив, что участником аварии стал работник ведомства. Однако в заметке Прокудин не уточнил, о каком именно чиновнике идет речь.

"С участием работника Херсонской ОВА произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого погиб человек. Сейчас ведется следствие", — сообщил глава администрации.

Также чиновник выразил соболезнования родным и близким жертвы аварии.

По предварительной информации, чиновник ОВА ехал за рулем без превышения скорости. Велосипедиста Клюцевский не увидел, потому что тот выехал из темноты. Мужчина погиб вскоре на месте происшествия, причиной смерти стали тяжелые травмы, полученные в результате ДТП.

Всех деталей инцидента пока не разглашают, правоохранительные органы сейчас проводят следственные действия. Клюцевский пока ничего не сообщал о ДТП в своих соцсетях.

"Ожидаем официальных выводов правоохранителей", — написал глава ОВА Прокудин в Telegram.

Напомним, ранее случилось ДТП в Хмельницкой области, во время которого 61-летний ректор украинского вуза сбил 70-летнего мужчину. Он уехал с места событий, а затем аргументировал это тем, что хотел оказать помощь жертве, однако тот начал выражаться нецензурной бранью. Об этом Фокусу стало известно 25 февраля.

Ранее в ДТП также попал президент Сербии Вучич, после чего следователи начали расследование. Во время движения у автомобиля вылетело колесо, существуют версии о том, что это могло быть покушение на жизнь политика. Подробнее об этом Фокус писал 8 февраля.