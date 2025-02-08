Президент Сербии Вучич попал в ДТП: следователи будут устанавливать, не было ли это покушение (видео)

После инцидента Вучич в шутку сказал, что по дороге к Мокрину у него лопнула шина. Однако в его окружении уверены, что инцидент мог быть гораздо серьезнее.

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Президент Сербии Александр Вучич 8 февраля попал в ДТП. У его служебного автомобиля на ходу отлетело колесо. Президент не пострадал. Об этом сообщает издание Еuronews.

Инцидент произошел на автодороге до Мокрина. По словам главы государства, он не пострадал и просто потом пересел в другой автомобиль.

"Была ли это поврежденная, взорванная шина, как я думаю, или что-то другое — это предстоит установить компетентным органам. Они этим займутся", — сказал политик.

На митинге в Кикинде он в шутку сказал, что по дороге в Мокрин у него лопнула шина. Однако оказывается, что инцидент мог быть гораздо серьезнее.

На видео с камеры автомобиля видно, что в транспортном средстве, в котором находился президент, не спустило колесо, а просто отлетело.

Это бронированный автомобиль, специально предназначенный для перевозки чиновников, поэтому непонятно, как произошел этот инцидент.

Окружение Президента оперативно отреагировало и масштабную аварию удалось предотвратить, обошлось без пострадавших, а что на самом деле произошло, установит следствие.

Сербский премьер Милош Вучевич призвал "не играть с такими вещами".

"Это могло угрожать президенту, а следовательно, и всей стране. Я считаю, что техническое состояние и обслуживание этих автомобилей требует еще более тщательного контроля, чтобы не допустить угрозы жизни президента", — заявил глава кабмина.

Напомним, что 21-летний сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакс снова попал в ДТП. По словам свидетелей, Пакс двигался, не держась за руль. Свои руки в перчатках он положил на колени и врезался в припаркованную машину.

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