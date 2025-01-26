Сын Анджелины Джоли снова попал в ДТП: детали (видео)

В авто, в которое врезался Пакс, находились люди. За полгода до этого юноша уже спровоцировал аварию на дороге.

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21-летний сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакс снова попал в ДТП. Об этом пишет Daily Mail.

Пакс Джоли-Питт снова попал в ДТП

Начинающий фотограф ехал на своем фиолетово-черном двухколесном электровелосипеде, когда врезался в белый хэтчбек в Голливуде. По словам свидетелей, Пакс двигался, не держась за руль. Свои руки в перчатках он положил на колени и врезался в припаркованную машину.

В машине в этот момент находились пассажиры. Никто не пострадал, но авто нуждается в ремонте, поскольку остались царапины и вмятина.

Пакс ехал в мотоциклетном шлеме, одетый в лиловый худи и темные штаны с белыми кроссовками. Электрический велосипед выглядел так же, как тот, на котором он ездил, когда в июле 2024 года упал неподалеку.

После разговора с мужчиной-водителем и женщиной-пассажиром белого помятого автомобиля обе стороны обменялись номерами телефонов и разошлись.

Анджелина Джоли с сыном Паксом Фото: Getty Images

Летом 2024 года приемный сын Брэда Питта и Анджелины Джоли не носил шлем, когда его скутер проехал по задней части автомобиля, который остановился на красный свет. Пакс сразу пожаловался на боль в голове и бедре после аварии, поэтому его доставили в больницу, где он провел около недели.

Напомним, Анджелина Джоли вышла на прогулку с родным сыном Ноксом.

Также Фокус писал о том, как выглядит родная дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта.