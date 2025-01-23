Родную дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта заметили на прогулке (фото)

У бывшей пары, которая разводилась восемь лет, шестеро детей, трое из которых биологические. Шайло недавно исполнилось 18 лет, и она отказалась от фамилии отца.

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Родную дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло заметили во время редкого появления. Об этом пишет Daily Mail.

18-летняя наследница бывшей голливудской пары покидала урок танцев в Лос-Анджелесе.

Шайло надела темное худи с капюшоном, серые джоггеры и кроссовки Air Jordan. Она также несла черный рюкзак и ключи, а светлые пряди откинула от лица.

Дочь Джоли и Питта, которая отказалась от фамилии отца, направлялась к своей машине.

Шайло Джоли

Это произошло всего через несколько недель после того, как ее родители окончательно завершили развод в конце 2024 года. Энджи подала на развод с Брэдом еще в сентябре 2016 года — после двух лет брака.

Позже Джоли и Питт обнародовали совместное заявление, в котором отметили, что они будут держать все бракоразводные процессы в тайне ради своих детей.

После развода звезды вели длительную борьбу за опеку над детьми и право собственности на свое французское поместье и винодельню Château Miraval.

У Джоли и Питта также есть 23-летний Мэддокс, 20-летний Пакс, 19-летняя Захара и 16-летние близнецы Нокс и Вивьен. Последние двое и Шайло — биологические дети экс-пары.

Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Getty Images

18-летняя Шайло подала документы, чтобы избавиться от фамилии Брэда Питта, 30 мая 2024 года, через три дня после того, как она стала официально совершеннолетней.

Биологическая дочь Анджелины Джоли и ее бывшего мужа наняла (и сама заплатила за него) собственного адвоката, чтобы окончательно решить этот вопрос.

Напомним, Анджелина Джоли вышла на прогулку с сыном Паксом.

Также Фокус писал о причинах, почему Брэд Питт не хочет жениться на Инес де Рамон.