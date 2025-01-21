Брэд Питт отказывается жениться на Инес де Рамон: в чем причина
Только в конце 2024 года актер урегулировал развод с Анджелиной Джоли. После длительного и скандального процесса Брэд хочет перестраховаться.
61-летний американский актер Брэд Питт не спешит жениться на своей девушке Инес де Рамон, 32. Об этом пишет In Touch.
Звезда фильма "Бойцовский клуб" откладывает свадьбу с дизайнером украшений из-за мыслей о брачном договоре. После длительного и скандального развода с Анджелиной Джоли Питт потерял около 80 миллионов долларов, поэтому на этот раз он хочет подстраховаться и не собирается жениться без брачного договора.
Между тем Инес де Рамон, с которой Брэд Питт встречается с 2022 года, обиделась из-за таких мыслей звездного избранника. Дизайнер восприняла это как недоверие к ней и считает, что брачный договор лишит ее многих прав.
"Свадьба приостановлена. Основная причина в том, что она отказывается подписывать брачный договор. Инес не хочет полностью отказываться от своих прав. Это стало болезненной темой для них обоих", — отметил инсайдер.
Инес де Рамон ранее была замужем за звездой "Дневников вампира" Полом Уэсли. Они развелись в 2022 году.
В свою очередь, Брэд Питт женился на Анджелине Джоли в августе 2014 года, но пара подала на развод через два года. У звезд есть шестеро детей — Мэддокс, 23, Пакс, 20, Захара, 19, Шайло, 18, и 16-летние близнецы Нокс и Вивьен. Голливудские актеры лишь в конце 2024 года окончательно урегулировали вопрос своего развода.
А еще раньше актер был женат на Дженнифер Энистон — звезде сериала "Друзья".
Напомним, как выглядит родной сын Брэда Питта Нокс.
Также Фокус писал о реакции Брэда Питта на обман француженки от его имени.