Брэд Питт отказывается жениться на Инес де Рамон: в чем причина

Только в конце 2024 года актер урегулировал развод с Анджелиной Джоли. После длительного и скандального процесса Брэд хочет перестраховаться.

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61-летний американский актер Брэд Питт не спешит жениться на своей девушке Инес де Рамон, 32. Об этом пишет In Touch.

Звезда фильма "Бойцовский клуб" откладывает свадьбу с дизайнером украшений из-за мыслей о брачном договоре. После длительного и скандального развода с Анджелиной Джоли Питт потерял около 80 миллионов долларов, поэтому на этот раз он хочет подстраховаться и не собирается жениться без брачного договора.

Между тем Инес де Рамон, с которой Брэд Питт встречается с 2022 года, обиделась из-за таких мыслей звездного избранника. Дизайнер восприняла это как недоверие к ней и считает, что брачный договор лишит ее многих прав.

"Свадьба приостановлена. Основная причина в том, что она отказывается подписывать брачный договор. Инес не хочет полностью отказываться от своих прав. Это стало болезненной темой для них обоих", — отметил инсайдер.

Брэд Питт и Инес де Рамон Фото: Getty Images

Инес де Рамон ранее была замужем за звездой "Дневников вампира" Полом Уэсли. Они развелись в 2022 году.

В свою очередь, Брэд Питт женился на Анджелине Джоли в августе 2014 года, но пара подала на развод через два года. У звезд есть шестеро детей — Мэддокс, 23, Пакс, 20, Захара, 19, Шайло, 18, и 16-летние близнецы Нокс и Вивьен. Голливудские актеры лишь в конце 2024 года окончательно урегулировали вопрос своего развода.

Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Getty Images

А еще раньше актер был женат на Дженнифер Энистон — звезде сериала "Друзья".

Напомним, как выглядит родной сын Брэда Питта Нокс.

Также Фокус писал о реакции Брэда Питта на обман француженки от его имени.