Брэд Питт отреагировал на обман француженки от его имени (фото)
Женщина потеряла сотни тысяч долларов, поверив "больному актеру". Настоящий Питт подчеркнул, что не ведет соцсетей.
Голливудский актер Брэд Питт отреагировал на историю обманутой женщины с использованием его имени и "фото". Об этом пишет E! News.
С помощью ИИ мужчина притворялся Брэдом Питтом, обманув француженку, дизайнера интерьеров Анну, которая отдала 830 тысяч евро злоумышленнику и ради него ушла от своего мужа. Скандал уже дошел до настоящего Брэда.
"Ужасно, что мошенники пользуются тем, что фанаты очень привязаны к знаменитостям, но это важное напоминание о том, что не стоит отвечать на непроверенные сообщения в интернете, особенно от актеров, которые не представлены в социальных сетях", — отреагировал голливудский актер, у которого нет соцсетей.
Мошенник быстро завоевал доверие женщины. Он писал поэтические сообщения Анне, признавался в любви и даже сделал подарок — дорогие украшения и сумки. Однако для их получения та должна была заплатить более 5 000 евро, чтобы посылка прошла через таможню.
Позднее стало известно, что "Брэд" нуждается в срочном лечении. У него якобы диагностировали рак почки, а его счета якобы заморожены из-за судебного процесса с Анджелиной Джоли. Француженка перевела сотни тысяч евро. А мошенник присылал фотографии из больничной палаты, сгенерированные ИИ.
Напомним, почему Брэд Питт спешил развестись с Анджелиной Джоли.
Также Фокус писал об окончательном разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли.