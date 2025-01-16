Брэд Питт отреагировал на обман француженки от его имени (фото)

Женщина потеряла сотни тысяч долларов, поверив "больному актеру". Настоящий Питт подчеркнул, что не ведет соцсетей.

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Голливудский актер Брэд Питт отреагировал на историю обманутой женщины с использованием его имени и "фото". Об этом пишет E! News.

С помощью ИИ мужчина притворялся Брэдом Питтом, обманув француженку, дизайнера интерьеров Анну, которая отдала 830 тысяч евро злоумышленнику и ради него ушла от своего мужа. Скандал уже дошел до настоящего Брэда.

"Ужасно, что мошенники пользуются тем, что фанаты очень привязаны к знаменитостям, но это важное напоминание о том, что не стоит отвечать на непроверенные сообщения в интернете, особенно от актеров, которые не представлены в социальных сетях", — отреагировал голливудский актер, у которого нет соцсетей.

"Брэд Питт" обманул француженку

Мошенник быстро завоевал доверие женщины. Он писал поэтические сообщения Анне, признавался в любви и даже сделал подарок — дорогие украшения и сумки. Однако для их получения та должна была заплатить более 5 000 евро, чтобы посылка прошла через таможню.

Позднее стало известно, что "Брэд" нуждается в срочном лечении. У него якобы диагностировали рак почки, а его счета якобы заморожены из-за судебного процесса с Анджелиной Джоли. Француженка перевела сотни тысяч евро. А мошенник присылал фотографии из больничной палаты, сгенерированные ИИ.

Напомним, почему Брэд Питт спешил развестись с Анджелиной Джоли.

Также Фокус писал об окончательном разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли.