8-летняя битва: в Голливуде завершился самый громкий развод

Анджелина Джоли подала на развод в 2016 году, всего через два года после свадьбы. Камнем преткновения между супругами, затянувшим бракоразводный процесс, стали вопрос опеки над шестью детьми и семейный бизнес.

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В канун Нового года 49-летняя актриса Анджелина Джоли и 61-летний Брэд Питт подписали официальное соглашение о разводе, поставив точку в битве, которая длилась очень давно и стала одним из самых громких процессов по расторжению брака в истории Голливуда, сообщает People.

"Более восьми лет назад Анджелина подала на развод с мистером Питтом. Она и дети оставили все имущество, которое они делили с мистером Питтом, и с тех пор она сосредоточилась на поиске мира и исцеления для своей семьи. Это всего лишь одна часть долгого процесса, который начался восемь лет назад. Честно говоря, Анджелина измотана, но она рада, что эта часть закончилась", – заявил СМИ адвокат оскароносной актрисы Джеймс Саймон.

Анджелина Джоли теперь официально разведена Фото: Getty

Под частью, которая еще не закончилась, он подразумевает тот момент, что борьба звезд за винодельню Chateau Miraval во Франции продолжается. Питт судится с Джоли за то, что та продала свою долю винодельни компании Stoli Group российского олигарха Юрия Шефлера без его одобрения. Позже актриса в своем заявлении утверждала, что это решение было "чисто финансовым". Она рассказала, что Stoli заплатили на $13 долларов больше, чем предлагал Брэд за Château Miraval

Сейчас бывшие супруги готовы к тому, что готовы передать дело Miraval на рассмотрение суда присяжных.

Тем временем, по словам источников, близких к знаменитостям, Энджи "старается быть светлой после темных времен".

"Она не говорит о нем плохо ни публично, ни в частном порядке. Дети выросли, понимая, что у некоторых людей так много власти и привилегий, что их голоса не имеют значения. Их боль не имеет значения. Они хотели, чтобы она говорила за себя, защищала себя все эти годы. Но она напоминает им, что нужно сосредоточиться на изменении законов, а не на публичных историях", – сказал он в коротком комментарии.

В свою очередь представитель Брэда Питта пока никак не прокомментировал завершение развода.

Поставив точку в многолетней борьбе, Питт фактически получил "зеленый свет" на то, чтобы вывести свои отношения с ювелиром Инес де Рамон на новый уровень. Пара с февраля живет вместе и, по словам друзей, актер не просто влюблен в девушку, моложе него на 27 лет, а хочет от нее детей.

История любви и крах брака Брэда Питта и Анджелины Джоли

Роман между звездами вспыхнул на съемках шпионского боевика "Мистер и миссис Смит" в 2005 году. На тот момент Питт уже пять лет был женат на актрисе Дженнифер Энистон, которую бросил ради новой любви. Его бывшая жена очень тяжело переживала их разрыв, но нашла в себе силы простить Брэда и до сих пор сохранила с ним теплые отношения.

Ни Питт, ни Джоли никак не комментировали свои отношения до тех пор, пока актриса не сообщила о беременности в 2006 году. На тот момент СМИ уже окрестили пару "Бранджелина", соединив два имени в одно. О своей помолвке влюбленные объявили в апреле 2012 года. На тот момент у них уже было шестеро детей, трое из которых – Шайло и близняшки Вивьен и Нокс – биологические, а еще трое – Мэддокс, Пакс и Захара – приемные. Кстати, первые фотографии Нокса и Вивьен супруги продали изданиям People и Hello! за $14 миллионов, а всю прибыль пожертвовали фонду Джоли-Питта. Это были самые дорогие снимки знаменитостей в истории.

23 августа 2014 года в поместье Шато Мираваль во Франции пара связала себя узами брака. На Энджи было платье с фатой, разрисованные их детьми.

Несмотря на красивую историю, счастье супругов было недолгим. Уже в 2016 году на борту частного самолета произошла серьезная семейная ссора. По словам Джоли, Питт перебрал со спиртным и проявил агрессию к ней и детям.

Она подала на развод в сентябре 2016-го, и с тех пор звезды спорили в судах по поводу опеки над детьми и финансовых вопросов. Дошло до того, что почти все дети пары отказались от фамилии отца, причем Шайло сразу же после своего 18-летия подала документы на смену фамилии с "Джоли-Питт" на "Джоли", самостоятельно наняв адвоката. Решение Шайло сильно расстроило ее отца..

Друзья актера говорят, что он тяжело переживал такое отношение детей к себе и сейчас очень скучает по ним. Родители Питта восемь лет не видели своих внуков.

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