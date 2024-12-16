После развода с Питтом: Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя одинокой

Брэд Питт и Анджелина Джоли разошлись в 2016 году. После лет борьбы за детей и совместные бизнесы актер начал встречаться с Инес де Рамон.

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Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала о том, что чувствует себя одинокой на фоне ее скандального длительного развода с бывшим мужем Брэдом Питтом. Об этом пишет The Sun.

Бывшая пара, которая рассталась восемь лет назад, когда Анджелина обвинила Брэда в жестоком обращении, находится в разгаре судебной борьбы за свой французский виноградник.

Но спустя много лет после их разрыва 49-летняя Энджи откровенно призналась о том, как теперь большую часть времени проводит в одиночестве.

Джоли рассказала об одиночестве, которое она разделяет с оперной певицей Марией Каллас, которую она сыграла в байопике "Мария".

"У меня есть дети, которых я люблю, но, будучи взрослой, я часто одинока, я чувствую, что отождествляю себя с одиночеством, которое она испытывает", — сказала она.

Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

Недавно Анджелина одержала серьезную судебную победу против бывшего мужа Брэда Питта после того, как суд постановил, что он должен предоставить документы, которые могут доказать, что он оскорбительно относился к актрисе и их детям.

Это произошло также после того, как Энджи была в девятый раз номинирована на "Золотой глобус". Актриса получила номинацию на лучшую женскую роль в драме за роль оперной певицы Марии Каллас в фильме "Мария". 82-я церемония вручения премии "Золотой глобус" состоится в Лос-Анджелесе 5 января 2025 года.

Анджелина Джоли в роли Марии Каллас Фото: Pablo Larrain

Напомним, Анджелина Джоли украсила обложку голливудского журнала.

Также Фокус писал о новом стильном образе Анджелины Джоли.