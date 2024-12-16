Анджелина Джоли продемонстрировала стильное зимнее пальто в Париже (фото)

Голливудская знаменитость находится во Франции на съемках своего нового фильма "Швы". Она взяла с собой в Европу двоих детей.

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49-летняя американская актриса Анджелина Джоли продемонстрировала стильное укороченное светлое пальто в Париже. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая жена Брэда Питта привлекла внимание в элегантном зимнем пальто верблюжьего оттенка, покидая свой отель во французской столице, где она находится на съемках своего нового фильма "Швы".

Энджи вышла в свет в черных брюках и теплом пальто, и для этого случая распустила длинные пряди. Голливудская звезда проходила мимо ярких рождественских украшений.

В частности, Анджелина Джоли продемонстрировала большую коричневую сумочку, которая висела на ее плече.

Анджелина Джоли в Париже

Многодетная мама находится во Франции на съемках своего нового фильма "Швы", в котором она играет роль режиссера и является одной из трех женщин, чьи жизни столкнутся во время Недели моды.

Дата выхода фильма еще не объявлена, но на прошлой неделе актриса посетила съемочную площадку вместе с двумя детьми — Паксом и Захарой.

Выход Джоли произошел после того, как она была в девятый раз номинирована на "Золотой глобус". Звезда экрана получила номинацию на лучшую женскую роль в драме за роль оперной певицы Марии Каллас в фильме "Мария". 82-я церемония вручения премии "Золотой глобус" состоится в Лос-Анджелесе 5 января 2025 года.

Напомним, Анджелина Джоли украсила обложку голливудского журнала.

Также Фокус писал о вероятности появления Анджелины Джоли и Брэда Питта в одном фильме.