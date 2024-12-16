Анджеліна Джолі продемонструвала стильне зимове пальто в Парижі (фото)

Голлівудська знаменитість перебуває у Франції на зйомках свого нового фільму "Шви". Вона взяла із собою до Європи двох дітей.

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49-річна американська акторка Анджеліна Джолі продемонструвала стильне укорочене світле пальто в Парижі. Про це пише Daily Mail.

Колишня дружина Бреда Пітта привернула увагу в елегантному зимовому пальті верблюжого відтінку, покидаючи свій готель у французькій столиці, де вона перебуває на зйомках свого нового фільму "Шви".

Енджі вийшла у світ у чорних штанах і теплому пальті, і для цієї нагоди розпустила довгі пасма. Голлівудська зірка проходила повз яскраві різдвяні прикраси.

Зокрема, Анджеліна Джолі продемонструвала велику коричневу сумочку, яка висіла на її плечі.

Анджеліна Джолі в Парижі

Багатодітна мама перебуває у Франції на зйомках свого нового фільму "Шви", у якому вона грає роль режисерки і є однією з трьох жінок, чиї життя зіткнуться під час Тижня моди.

Дата виходу фільму ще не оголошена, але минулого тижня акторка відвідала знімальний майданчик разом із двома дітьми — Паксом і Захарою.

Вихід Джолі стався після того, як вона була вдев’яте номінована на "Золотий глобус". Зірка екрану отримала номінацію на найкращу жіночу роль у драмі за роль оперної співачки Марії Каллас у фільмі "Марія". 82-га церемонія вручення премії "Золотий глобус" відбудеться в Лос-Анджелесі 5 січня 2025 року.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі прикрасила обкладинку голлівудського журналу.

Також Фокус писав про ймовірність появи Анджеліни Джолі та Бреда Пітта в одному фільмі.