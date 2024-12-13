Анджеліна Джолі у світлому костюмі прикрасила обкладинку голлівудського глянцю (фото)

Знаменитість продовжує рекламувати свій новий фільм "Марія". Зокрема, акторка розповіла, чому боялася співати перед камерами.

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Голлівудська акторка Анджеліна Джолі розповіла про невпевненість, з якою вона зіткнулася, коли знімалася в ролі оперної співачки Марії Каллас у фільмі "Марія". Напередодні Енджі помітили на обкладинці журналу Variety "Актори про акторів" із зіркою мюзиклу "Чародійка" Синтією Еріво.

Вони обговорювали, як оперний спів Марії допоміг Джолі знайти свій голос, коли голлівудська зірка зізналася, що багато років вважала, що не вміє співати.

Це змусило Анджеліну відчути, що вона, можливо, недостатньо хороша, щоб заспівати пісню у фільмі, сказала зірка, одягнувши костюм відтінку слонової кістки з розпущеним медово-світлим волоссям. Також Джолі показала своє нове тату з птахом на грудях.

Еріво тим часом одягла чорний топ і велику білу спідницю зі стильними білими туфлями на знімках, зроблених Алексі Любомирським.

Анджеліна Джолі та Синтія Еріво

Анджеліна Джолі була відвертою щодо своєї невпевненості щодо оперного співу.

"І я була дуже емоційною з цього приводу. Я не знала, наскільки я втратила голос. Можливо, коли я втратила матір, можливо, коли хтось завдав мені болю — що б це не було, різні речі, які зробили його меншим і замкнули його", — зазначила голлівудська зірка.

Анджеліна Джолі та Синтія Еріво

Режисером "Марії" став Пабло Ларрайн. На широкі екрани біографічна картина вийшла 27 листопада 2024. Фільм розповідає про останні дні життя грецької оперної співачки Марії Каллас.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі продемонструвала стильний образ у Парижі.

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