Бреду Пітту й Анджеліні Джолі пропонують $60 млн за спільні зйомки в новому фільмі

ЗМІ називають ідею продюсера Денні Росснера дуже сміливою і сумніваються, що колишнє подружжя погодиться на зйомки. Ще одним каменем спотикання може стати розмір гонорарів для кожного з акторів.

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Продюсер Денні Росснер, чиї попередні кінематографічні досягнення охоплюють пародію "2001: Космічна пародія" з Леслі Нільсеном і бойовик "Абсолютна зброя" з Галком Гоґаном, готовий заплатити колишньому подружжю Анджеліні Джолі та Бреду Пітту $60 мільйонів за спільну зйомку в новому фільмі, повідомляє Page Six.

Пара, яка зустрілася на зніманнях картини "Містер і місіс Сміт" 2004 року і побралася 10 років по тому, прославилася не тільки своїми справами сімейними, а й найгучнішим і найскандальнішим розлученням у Голлівуді за останні 50 років. Експодружжя судиться з 2016 року, і якщо питання з дітьми вони вирішили, то ось фінансові суперечки між ними не вщухають. Як відомо, Джолі в обхід Пітта продала частку в їхньому спільному бізнесі російському олігарху.

Однак тепер Росснер сподівається примирити акторів і допомогти їм зарити сокиру війни, запропонувавши їм зіграти головні ролі в прийдешній картині про часи Другої світової війни і про легендарний готель "Мартінес" у Каннах, Франція.

Щодо гонорару, то він готовий заплатити Бреду до $37,5 мільйона, а Анджеліні — майже $22 мільйони:

"Зараз, я думаю, Бред Пітт отримує від $20 до $25 мільйонів за фільм, а Анджеліна Джолі — від $15 мільйонів... Ми готові запропонувати на 50% більше за їхню звичайну ставку". Це значне збільшення гонорару відображає неперевершену касову привабливість, яку Бред і Анджеліна все ще мають як дует.

Фільм "Містер і місіс Сміт" звів разом Джолі та Пітта на довгих 12 років Фото: Скриншот

"Готель Мартінес" — це історія кохання, заснована на однойменній книзі, дія якої відбувається в готелі Martinez у Каннах, Франція, під час Другої світової війни, заснована на реальній історії власника. Бред зображатиме Еммануеля Мартінеса, харизматичного власника готелю, тоді як Анджеліна виконає роль Емми Дігард, його спокусливої коханки і музи. Цей проект продюсер виношував 20 років.

"Там є любовна сцена. Це гаряче, але не вульгарно. Мартінес був людиною, яка почувалася пригніченою, і коли він нарешті дав волю, це було інтенсивно", — зізнався продюсер.

Ідея звести колишнє подружжя разом на знімальному майданчику, м'яко кажучи, смілива. Їхній гучний розрив 2016 року, що відбувся за широко розрекламованим інцидентом на приватному літаку, призвів до багаторічних судових баталій за опіку та активи. Проте Денні залишається оптимістом.

"Якщо ми зможемо домогтися припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном, то, безумовно, Бред і Анджеліна можуть відкласти свої розбіжності вбік заради цього проекту", — пожартував він. Продюсер непохитний у тому, що участь колишньої пари гарантувала б успіх, називаючи це "слем-данком" без будь-якої конкуренції. "Бранджеліна викликає більше галасу і касових зборів, ніж будь-яка інша пара", — підкреслив він.

Раніше Фокус писав, що Анджеліна Джолі дістала травму і з'явилася на телешоу босоніж. Тим часом Бред Пітт знепритомнів на зйомках фільму.