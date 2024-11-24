Бред Пітт знепритомнів на зйомках фільму (відео)

Кадри, на яких Бред Пітт ледве йде, а потім непритомніє, опублікували в мережі очевидці, які зняли цей момент. Це сталося на гоночній трасі в Лас-Вегасі.

Відео, де 60-річний Бред Пітт, який зараз працює над фільмом про Формулу-1, під час зйомок однієї зі сцен знепритомнів, потрапило в Інтернет. Відповідні кадри, зняті очевидцями, облетіли мережу і всерйоз стривожили фанатів. Однак, пише The Mirror, насправді момент із втратою свідомості є частиною сценарію.

Зйомки проходили на Гран-прі Лас-Вегаса, де знаменитий автогонщик Джордж Рассел стартує з поул-позиції. На відео, поширеному користувачами мережі, видно, як актор іде в білому костюмі автогонщика, ледь переставляючи ноги після аварії, в яку потрапив на своєму боліді, а потім непритомніє. Члени знімальної групи поспішили підстелили м'який килимок, на який і приземлився Пітт.

APX GP, вигадана гоночна команда персонажа Пітта, навіть випустила жартівливу заяву, викликавши інтерес до майбутнього релізу.

"Під час кваліфікації Сонні зазнав значного удару, що потребує негайного медичного обстеження. Інциденти такого масштабу завжди сприймаються серйозно, і здоров'я Сонні залишається нашим головним пріоритетом. Хоча Сонні в іншому стабільний, він не братиме участі в завтрашньому заїзді, оскільки він зосереджений на відновленні", — йдеться в заяві.

Пітт грає у фільмі роль відставного гонщика Сонні Гейса. Досвідчений спортсмен повертається в професію, щоб стати наставником команди APXGP з молодим гонщиком.

Роль Джошуа Пірса, товариша Гейса по команді, грає Демсон Ідріс. За сценарієм, вони "змагаються з титанами спорту".

Режисером спортивної драми виступає Джозеф Косинський, відомий своїм хітом "Топ Ган: Меверік" з Томом Крузом. Картина 2022 року про льотчиків-винищувачів за два тижні прокату зібрала рекордні $ 885,2 млн.

Прем'єра фільму про Формулу-1 запланована на червень 2025 року.

Трейлер нового фільму з Бредом Піттом

За зйомками Пітта стежать фанати по всьому світу. Нещодавно Бред потрапив у незручну ситуацію, коли одна з фанаток буквально накинулася на нього, схопила за шию і поцілувала в щоку. Це сталося на автодромі Hermanos Rodríguez у Мехіко, де знімалася одна зі сцен.

Крім того, що Бред грає головну роль у фільмі, він також є одним із продюсерів проєкту, як і зірка Формули-1 Льюїс Гемілтон. Фільм був знятий у співпраці з Формулою-1 і спільнотою F1. Усі 10 команд F1 та їхні водії, FIA та промоутери перегонів зробили свій внесок у достовірність історії.

Крім Пітта, у стрічці з'являться Керрі Кондон, Хав'єр Бардем, Тобіас Мензіс, Сара Найлс, Кім Боднія і Семсон Кайо.

Зйомки мають продовжитися аж до перегонів в Абу-Дабі в грудні цього року.

Раніше Фокус писав, що підроблений Бред Пітт обдурив двох мешканок Іспанії на 325 тисяч євро.