Бред Пітт здивував фанатів появою в гоночному костюмі на автодромі в Мексиці (фото)

Зірка "Бійцівського клубу" на очах у публіки сів у машину на гоночній трасі автодрому імені братів Родрігес. Бред Пітт знявся в сценах для нового фільму про знаменитого гонщика.

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Знаменитий голлівудський актор Бред Пітт у гоночному костюмі здивував глядачів своєю появою 26 жовтня на кваліфікаційних заїздах Гран-прі Формули-1 в Мексиці, повідомляє Hello.

Замість того, щоб бути присутнім на трибунах як глядач, щоб подивитися деякі з перегонів, як це зазвичай роблять багато зірок, він на очах у публіки, сам сів у машину на автодромі імені братів Родрігес, щоб зняти додаткові сцени для нового фільму "Формула-1".

Бред Пітт на зйомках "Формули-1" Фото: Getty Images

Після завершення кваліфікаційних заїздів спеціальна ділянка траси була оточена для знімальної групи, щоб відзняти кілька додаткових сцен, наприкінці яких Бред виходить з машини, знімає шолом і махає рукою численним тріумфуючим фанатам у натовпі.

Майбутня спортивна драма перебуває у виробництві вже понад рік, зйомки розпочалися ще в липні 2023 року на трасі Сільверстоун у Великій Британії. Також актора можна було помітити, як він ганяє трасою перед камерами під час кількох перегонів Гран-прі протягом наступних кількох місяців.

Прем'єра тизер-трейлера фільму відбулася за рік перед Гран-прі Великої Британії 2024 року. Фільм присвячений гонщику Сонні Гейсу, який йде зі спорту після аварії, але повертається після того, як друг переконує його стати наставником нового вундеркінда. Головну роль у картині виконує Бред Пітт. У картині також знімаються Демсон Ідріс, Хав'єр Бардем, Керрі Кондон, Тобіас Мензіс і Сара Найлз.

Продюсерами фільму виступили легенда Формули-1 Льюїс Гемілтон, а також Пітт і Джеррі Брукхаймер. Усі 10 команд Формули-1, їхні гонщики, FIA і промоутери перегонів зробили свій внесок у достовірність історії. Фільм знімали на різних трасах, зокрема в Угорщині, Бельгії та Лас-Вегасі. Очікується, що зйомки триватимуть до грудня, коли відбудуться перегони в Абу-Дабі.

Нагадаємо, 4 вересня Фокус писав про те, що пластичний хірург "оцінив" молоде обличчя Бреда Пітта. Шанувальники кінозірки запідозрили його в проведенні пластичної корекції обличчя.