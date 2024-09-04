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Стиль життя

Є "ознаки підтяжки": пластичний хірург "оцінив" помолоділе обличчя Бреда Пітта (відео)

Бред Пітт, люди
Фото: Getty Images | Актор Бред Пітт

Бред Пітт та Інес де Рамон дебютували як пара на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю. Шанувальники кінозірки запідозрили його в проведенні пластичної корекції обличчя.

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Американський актор Бред Пітт, один із найвідоміших серцеїдів Голлівуду, нещодавно став предметом обговорення серед прихильників не тільки через його яскраву появу на 81-му Венеціанському кінофестивалі, а й через нестаріючу зовнішність. Доктор Майкл Захарія, відомий хірург-косметолог і отоларинголог, "оцінив" помолоділе обличчя кінозірки і висловив свою думку щодо пластичної корекції обличчя Пітта, повідомляє Hello.

60-річний актор потрапив до заголовків газет на вихідних, коли відвідав прем'єру фільму "Самотні вовки" в Лідо в компанії своєї гламурної подруги, 34-річної Інес де Рамон. Таким чином пара розвіяла всі сумніви щодо їхнього роману, який процвітав майже два роки.

Бред Пітт, Інес де Рамон Fullscreen
Бред Пітт та Інес де Рамон на Венеційському кінофестивалі
Фото: Getty Images

Бред мав чудовий вигляд і змусив багатьох задуматися, чи не зупинився час для зірки. Його помітно помолоділе обличчя призвело до потоку обговорень у мережі про його моложаву зовнішність. Багато шанувальників дивувалися тому, як він старіє навпаки.

Хірург Майкл Захарія висловив журналістам свою експертну думку про нестаріючу зовнішність Бреда і "ознаки підтяжки обличчя". "На деяких фотографіях під кутом я бачу зміни мочок вух у місці їхнього прикріплення до обличчя, особливо з правого боку, де рубцева тканина помітніша. Також спостерігається притуплення козелка, хряща перед вухом. На нових фотографіях середня частина обличчя має більш повний вигляд, що є ознакою підтяжки нижньої частини обличчя. Кутова щелепа стала трохи менш гострою, а шкіра під шиєю трохи в'яла, що свідчить про те, що було проведено процедуру підтяжки шиї", — пояснив доктор Захарія.

Фахівець також наголосив, що зовнішність Бреда є водночас природною та мужньою, навіть якщо були задіяні хірургічні коригування. "Його лоб і брови не сильно змінилися, а на верхніх повіках все ще є надлишок шкіри, що вказує на те, що він не робив підтяжку верхньої частини обличчя. Загалом, я думаю, що він має дуже гарний вигляд для свого віку", — додав Майкл.

Раніше, 27 серпня, Фокус писав про те, що 60-річний Бред Пітт вирушив у захоплюючу подорож Ісландією.