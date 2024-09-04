Є "ознаки підтяжки": пластичний хірург "оцінив" помолоділе обличчя Бреда Пітта (відео)

Бред Пітт та Інес де Рамон дебютували як пара на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю. Шанувальники кінозірки запідозрили його в проведенні пластичної корекції обличчя.

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Американський актор Бред Пітт, один із найвідоміших серцеїдів Голлівуду, нещодавно став предметом обговорення серед прихильників не тільки через його яскраву появу на 81-му Венеціанському кінофестивалі, а й через нестаріючу зовнішність. Доктор Майкл Захарія, відомий хірург-косметолог і отоларинголог, "оцінив" помолоділе обличчя кінозірки і висловив свою думку щодо пластичної корекції обличчя Пітта, повідомляє Hello.

60-річний актор потрапив до заголовків газет на вихідних, коли відвідав прем'єру фільму "Самотні вовки" в Лідо в компанії своєї гламурної подруги, 34-річної Інес де Рамон. Таким чином пара розвіяла всі сумніви щодо їхнього роману, який процвітав майже два роки.

Бред Пітт та Інес де Рамон на Венеційському кінофестивалі Фото: Getty Images

Бред мав чудовий вигляд і змусив багатьох задуматися, чи не зупинився час для зірки. Його помітно помолоділе обличчя призвело до потоку обговорень у мережі про його моложаву зовнішність. Багато шанувальників дивувалися тому, як він старіє навпаки.

Хірург Майкл Захарія висловив журналістам свою експертну думку про нестаріючу зовнішність Бреда і "ознаки підтяжки обличчя". "На деяких фотографіях під кутом я бачу зміни мочок вух у місці їхнього прикріплення до обличчя, особливо з правого боку, де рубцева тканина помітніша. Також спостерігається притуплення козелка, хряща перед вухом. На нових фотографіях середня частина обличчя має більш повний вигляд, що є ознакою підтяжки нижньої частини обличчя. Кутова щелепа стала трохи менш гострою, а шкіра під шиєю трохи в'яла, що свідчить про те, що було проведено процедуру підтяжки шиї", — пояснив доктор Захарія.

Фахівець також наголосив, що зовнішність Бреда є водночас природною та мужньою, навіть якщо були задіяні хірургічні коригування. "Його лоб і брови не сильно змінилися, а на верхніх повіках все ще є надлишок шкіри, що вказує на те, що він не робив підтяжку верхньої частини обличчя. Загалом, я думаю, що він має дуже гарний вигляд для свого віку", — додав Майкл.

Раніше, 27 серпня, Фокус писав про те, що 60-річний Бред Пітт вирушив у захоплюючу подорож Ісландією.