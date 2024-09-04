Есть "признаки подтяжки": пластический хирург "оценил" помолодевшее лицо Брэда Питта (видео)

Брэд Питт и Инес де Рамон дебютировали как пара на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. Поклонники кинозвезды заподозрили его в проведении пластической коррекции лица.

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Американский актер Брэд Питт, один из самых известных сердцеедов Голливуда, недавно стал предметом обсуждения среди поклонников не только из-за его яркого появления на 81-м Венецианском кинофестивале, но и из-за нестареющей внешности. Доктор Майкл Захария, известный хирург-косметолог и отоларинголог, "оценил" помолодевшее лицо кинозвезды и высказал свое мнение относительно пластической коррекции лица Питта, сообщает Hello.

60-летний актер попал в заголовки газет на выходных, когда посетил премьеру фильма "Одинокие волки" в Лидо в компании своей гламурной подруги, 34-летней Инес де Рамон. Таким образом пара развеяла все сомнения относительно их романа, который процветал почти два года.

Брэд Питт и Инес де Рамон на Венецианском кинофестивале Фото: Getty Images

Брэд выглядел великолепно и заставил многих задуматься, не остановилось ли время для звезды. Его заметно помолодевшее лицо привело к потоку обсуждений в сети о его моложавой внешности. Многие поклонники удивлялись тому, как он стареет наоборот.

Хирург Майкл Захария высказал журналистам свое экспертное мнение о нестареющей внешности Брэда и "признаках подтяжки лица". "На некоторых фотографиях под углом я вижу изменения мочек ушей в месте их прикрепления к лицу, особенно с правой стороны, где рубцовая ткань более заметна. Также наблюдается притупление козелка, хряща перед ухом. На новых фотографиях средняя часть лица выглядит более полной, что является признаком подтяжки нижней части лица. Угловая челюсть стала немного менее острой, а кожа под шеей немного дряблая, что говорит о том, что была проведена процедура подтяжки шеи", — объяснил доктор Захария.

Специалист также подчеркнул, что внешность Брэда является одновременно естественной и мужественной, даже если были задействованы хирургические корректировки. "Его лоб и брови не сильно изменились, а на верхних веках все еще есть избыток кожи, что указывает на то, что он не делал подтяжку верхней части лица. В целом, я думаю, что он выглядит очень хорошо для своего возраста", — добавил Майкл.

Ранее, 27 августа, Фокус писал о том, что 60-летний Брэд Питт отправился в увлекательное путешествие по Исландии.