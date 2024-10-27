Брэд Питт удивил фанатов появлением в гоночном костюме на автодроме в Мексике (фото)

Звезда "Бойцовского клуба" на глазах у публики сел в машину на гоночной трассе автодрома имени братьев Родригес. Брэд Питт снялся в сценах для нового фильма о знаменитом гонщике.

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Знаменитый голливудский актер Брэд Питт в гоночном костюме удивил зрителей своим появлением 26 октября на квалификационных заездах Гран-при Формулы-1 в Мексике, сообщает Hello.

Вместо того, чтобы присутствовать на трибунах в качестве зрителя, чтобы посмотреть некоторые из гонок, как это обычно делают многие звезды, он на глазах у публики, сам сел в машину на автодроме имени братьев Родригес, чтобы снять дополнительные сцены для нового фильма "Формула-1".

Брэд Питт на съемках "Формулы-1" Фото: Getty Images

После завершения квалификационных заездов специальный участок трассы был оцеплен для съемочной группы, чтобы отснять несколько дополнительных сцен, в конце которых Брэд выходит из машины, снимает шлем и машет рукой многочисленным ликующим фанатам в толпе.

Предстоящая спортивная драма находится в производстве уже больше года, съемки начались еще в июле 2023 года на трассе Сильверстоун в Великобритании. Также актера можно было заметить гоняющим по трассе перед камерами во время нескольких гонок Гран-при в течение следующих нескольких месяцев.

Премьера тизер-трейлера фильма состоялась через год перед Гран-при Великобритании 2024 года. Фильм посвящен гонщику Сонни Хейсу, который уходит из спорта после аварии, но возвращается после того, как друг убеждает его стать наставником нового вундеркинда. Главную роль в картине исполняет Брэд Питт. В картине также снимаются Дэмсон Идрис, Хавьер Бардем, Керри Кондон, Тобиас Мензис и Сара Найлз.

Продюсерами фильма выступили легенда Формулы-1 Льюис Хэмилтон, а также Питт и Джерри Брукхаймер. Все 10 команд Формулы-1, их гонщики, FIA и промоутеры гонок внесли свой вклад в достоверность истории. Фильм снимался на различных трассах, в том числе в Венгрии, Бельгии и Лас-Вегасе. Ожидается, что съемки продолжатся до декабря, когда состоятся гонки в Абу-Даби.

Напомним, 4 сентября Фокус писал о том, что пластический хирург "оценил" помолодевшее лицо Брэда Питта. Поклонники кинозвезды заподозрили его в проведении пластической коррекции лица.