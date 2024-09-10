Яркий цвет и брюки-клеш: 60-летний Брэд Питт вышел в свет в костюме в стиле 70-х (фото)

Влюбленный Брэд Питт в последнее время несколько изменил свой стиль и старается одеваться более броско. Он встречается с Инес де Рамон. Пара все чаще появляется вместе, их отношения начались около двух лет назад.

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Звезда Голливуда Брэд Питт 9 сентября в стильном наряде прогулялся со своей молодой возлюбленной Инес де Рамон по Нью-Йорку, сообщает Daily Mail.

60-летний актер был одет в бледно-желтый костюм в стиле 70-х с темными открытыми швами, который состоял из однобортного пиджака с накладными карманами и брюк-клеш. Свой образ знаменитость дополнил белой футболкой с круглым вырезом, бежевыми туфлями и солнцезащитными очками. Знаменитый сердцеед аккуратно подстриг седую бороду и стильно уложил короткие волосы. Идя по улице, Брэд держался за руки со своей 34-летней подругой.

Фото: Getty Images

Инес де Рамон для выхода в свет выбрала мягкий вязанный темно-бежевый костюм, который состоял из слегка расклешенной к низу юбки-миди и кофты с круглым вырезом и укороченными рукавами. Свой образ дизайнер ювелирных изделий дополнила замшевыми туфлями на высоком каблуке телесного оттенка и небольшой дизайнерской белой сумочкой с короткой ручкой. Из украшений подруга звезды "Тринадцати друзей Оушена" выбрала красивые серьги с драгоценными камнями. Инес распустила темные волосы и нанесла легкий естественный макияж.

Влюбленные были замечены, когда выходили из отеля, направляясь в оживленный итальянский ресторан Sistina на романтический ужин. Пара, которая начала встречаться в конце 2022 года, в последнее время все чаще появляется вместе. Часть лета они провели в Chateau Miraval, французской винодельне, которую Питт когда-то делил с бывшей женой Анджелиной.

Напомним, 2 сентября Фокус писал о том, что звезды Голливуда Брэд Питт и Джордж Клуни с возлюбленными вышли на красную дорожку в Венеции.