Яскравий колір і штани-кльош: 60-річний Бред Пітт вийшов у світ у костюмі в стилі 70-х (фото)

Закоханий Бред Пітт останнім часом дещо змінив свій стиль і намагається одягатися більш помітно. Він зустрічається з Інес де Рамон. Пара все частіше з'являється разом, їхні стосунки почалися близько двох років тому.

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Зірка Голлівуду Бред Пітт 9 вересня в стильному вбранні прогулявся зі своєю молодою коханою Інес де Рамон Нью-Йорком, повідомляє Daily Mail.

60-річний актор був одягнений у блідо-жовтий костюм у стилі 70-х з темними відкритими швами, що складався з однобортного піджака з накладними кишенями та штанів-кльош. Свій образ знаменитість доповнив білою футболкою з круглим вирізом, бежевими туфлями та сонцезахисними окулярами. Знаменитий серцеїд акуратно підстриг сиву бороду і стильно вклав коротке волосся. Йдучи вулицею, Бред тримався за руки зі своєю 34-річною подругою.

Фото: Getty Images

Інес де Рамон для виходу у світ обрала м'який в'язаний темно-бежевий костюм, який складався зі злегка розкльошеної до низу спідниці-міді і кофти з круглим вирізом і укороченими рукавами. Свій образ дизайнерка ювелірних виробів доповнила замшевими туфлями на високих підборах тілесного відтінку і невеликою дизайнерською білою сумочкою з короткою ручкою. З прикрас подруга зірки "Тринадцяти друзів Оушена" вибрала красиві сережки з дорогоцінним камінням. Інес розпустила темне волосся і нанесла легкий природний макіяж.

Закохані були помічені, коли виходили з готелю, прямуючи в жвавий італійський ресторан Sistina на романтичну вечерю. Пара, яка почала зустрічатися наприкінці 2022 року, останнім часом все частіше з'являється разом. Частину літа вони провели в Chateau Miraval, французькій виноробні, яку Пітт колись ділив із колишньою дружиною Анджеліною.

Нагадаємо, 2 вересня Фокус писав про те, що зірки Голлівуду Бред Пітт і Джордж Клуні з коханими вийшли на червону доріжку у Венеції.