Шанувальниця вчепилася за Бреда Пітта в Мехіко (відео)

Жінка, побачивши свого кумира, не тільки схопила його за шию, а й поцілувала в щоку. Як видно на кадрах, що з'явилися в мережі, акторові така нав'язлива увага не сподобалася.

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60-річний голлівудський актор став об'єктом захоплення нестримної фанатки, яка схопила зірку за шию на перегонах Формули-1 в Мексиці і поцілувала його. Відповідне відео, що зафіксувало цей момент, уже з'явилося в мережі.

Актор з'явився на Гран-прі на автодромі Hermanos Rodríguez у Мехіко, щоб зняти сцени для свого майбутнього фільму про Формулу-1. Після завершення кваліфікаційних заїздів у суботу частина траси була відведена під зйомки сцен. Пітт одразу ж привернув увагу шанувальників, особливо однієї жінки, яка вирішила показати Бреду свою любов до нього, зробивши жест, який користувачі мережі назвали "неповажним".

Вона потягнула суперзірку за шию і цілувала його в щоку, одночасно тримаючи свій телефон біля його обличчя, щоб зробити спільне селфі. Пітт, який щойно завершив довгий знімальний день, одягнений у білий гоночний комбінезон. Заскочений зненацька, він неохоче підкорився і позував для фото з прихильницею.

Однак усе пішло шкереберть, коли вона обхопила його шию рукою і поцілувала в щоку. Після цього Бред спробував звільнитися. У справу втрутилася охорона і відвела фанатку, яка сміялася, від актора.

Актор був зайнятий зйомками свого фільму F1 понад рік. Робота над картиною почалася в липні 2023 року на трасі Сільверстоун у Великій Британії, де зірка "Бійцівського клубу" брав участь у кількох перегонах Гран-прі.

Перший трейлер майбутнього фільму показали під час Гран-прі Великої Британії в липні, на якому Бред був присутній зі своєю дівчиною Інес де Рамон.

Фільм, у якого поки що немає офіційної назви, оповідає про гонщика Формули-1 Сонні Гейса (Бред), який пішов на пенсію і повертається у спорт, коли друг пропонує йому стати наставником.

Режисером фільму є Джозеф Косинські. У ньому також знімаються Хав'єр Бардем, Керрі Кондон, Демсон Ідріс, Сара Найлз і Тобіас Мензіс. Легенда Формули-1 Льюїс Гемілтон продюсує фільм разом із Бредом і Джеррі Брукгаймерами.

Стрічку було створено у співпраці з Формулою-1 та її спільнотою. При цьому всі 10 команд, їхні гонщики, FIA та промоутери перегонів зробили свій внесок у достовірність історії.

Раніше Фокус писав, що підроблений Бред Пітт обдурив двох мешканок Іспанії на 325 тисяч євро.