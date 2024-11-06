Поклонница уцепилась за Брэда Питта в Мехико (видео)

Женщина, увидев своего кумира, не только схватила его за шею, но и поцеловала в щеку. Как видно на кадрах, появившихся в сети, актеру такое навязчивое внимание не понравилось.

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60-летний голливудский актер стал объектом восторга безудержной фанатки, которая схватила звезду за шею на гонках Формулы-1 в Мексике и поцеловала его. Соответствующее видео, запечатлевшее этот момент, уже появилось в сети.

Актер появился на Гран-при на автодроме Hermanos Rodríguez в Мехико, чтобы снять сцены для своего будущего фильма о Формуле-1. После завершения квалификационных заездов в субботу часть трассы была отведена под съемки сцен. Питт тут же привлек внимание поклонников, особенно одной женщины, которая решила показать Брэду свою любовь к нему, сделав жест, названный пользователями сети "неуважительным".

Она потянула суперзвезду за шею и целовала его в щеку, одновременно держа свой телефон у его лица, чтобы сделать совместное селфи. Питт, который только завершил долгий съемочный день, одет в белый гоночный комбинезон. Застигнутый врасплох, он неохотно подчинился и позировал для фото с поклонницей.

Однако все пошло наперекосяк, когда она обхватила его шею рукой и поцеловала в щеку. После этого Брэд попытался освободиться. В дело вмешалась охрана и отвела фанатку, которая смеялась, от актера.

Актер был занят съемками своего фильма F1 больше года. Работа над картиной началась в июле 2023 года на трассе Сильверстоун в Великобритании, где звезда "Бойцовского клуба" участвовал в нескольких гонках Гран-при.

Первый трейлер предстоящего фильма показали во время Гран-при Великобритании в июле, на котором Брэд присутствовал со своей девушкой Инес де Рамон.

Фильм, у которого пока нет официального названия, повествует об ушедшем на пенсию гонщике Формулы-1 Сонни Хейсе (Брэд), который возвращается в спорт, когда друг предлагает ему стать наставником.

Режиссером фильма является Джозеф Косински. В нем также снимаются Хавьер Бардем, Керри Кондон, Дэмсон Идрис, Сара Найлз и Тобиас Мензис. Легенда Формулы-1 Льюис Хэмилтон продюсирует фильм вместе с Брэдом и Джерри Брукхаймерами.

Лента была создана в сотрудничестве с Формулой-1 и ее сообществом. При этом все 10 команд, их гонщики, FIA и промоутеры гонок внесли свой вклад в достоверность истории.

Ранее Фокус писал, что поддельный Брэд Питт обманул двух жительниц Испании на 325 тысяч евро.