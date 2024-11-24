Брэд Питт потерял сознание на съемках фильма (видео)

Кадры, на которых Брэд Питт еле идет, а затем падает в обморок, опубликовали в сети очевидцы, снявшие этот момент. Это произошло на гоночной трассе в Лас-Вегасе.

Видео, где 60-летний Брэд Питт, который сейчас работает над фильмом о Формуле-1, во время съемок одной из сцен упал в обморок, попало в Интернет. Соответствующие кадры, снятые очевидцами, облетели сеть и всерьез встревожили фанатов. Однако, пишет The Mirror, на самом деле момент с потерей сознания является частью сценария.

Съемки проходили на Гран-при Лас-Вегаса, где знаменитый автогонщик Джордж Рассел стартует с поул-позиции. На видео, распространенном пользователями сети, видно, как актер идет в белом костюме автогонщика, едва переставляя ноги после аварии, в которую попал на своем болиде, а затем падает в обморок. Члены съемочной группы предупредительно подстелили мягкий коврик, на который и приземлился Питт.

APX GP, вымышленная гоночная команда персонажа Питта, даже выпустила шуточное заявление, вызвав интерес к предстоящему релизу.

"Во время квалификации Сонни получил значительный удар, требующий немедленного медицинского обследования. Инциденты такого масштаба всегда воспринимаются серьезно, и здоровье Сонни остается нашим главным приоритетом. Хотя Сонни в остальном стабилен, он не будет участвовать в завтрашнем заезде, поскольку он сосредоточен на восстановлении", – говорится в заявлении.

Питт играет в фильме роль отставного гонщика Сонни Хейса. Опытный спортсмен возвращается в профессию, чтобы стать наставником команды APXGP с молодым гонщиком.

Роль Джошуа Пирса, товарища Хейса по команде, играет Дэмсон Идрис. По сценарию, они "соревнуются с титанами спорта".

Режиссером спортивной драмы выступает Джозеф Косинский, известный своим хитом "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом. Картина 2022 года про летчиков-истребителей за две недели проката собрала рекордные $ 885, 2 млн.

Премьера фильма о Формуле-1 запланирована на июнь 2025 года.

Трейлер нового фильма с Брэдом Питтом

За съемками Питта следят фанаты по всему миру. Недавно Брэд попал в неудобную ситуацию, когда одна из фанаток буквально набросилась на него, схватила за шею и поцеловала в щеку. Это произошло на автодроме Hermanos Rodríguez в Мехико, где снималась одна из сцен.

Помимо того, что Брэд играет главную роль в фильме, он также является одним из продюсеров проекта, как и звезда Формулы-1 Льюис Хэмилтон. Фильм был снят в сотрудничестве с Формулой-1 и сообществом F1. Все 10 команд F1 и их водители, FIA и промоутеры гонок внесли свой вклад в достоверность истории.

Кроме Питта, в ленте появятся Керри Кондон, Хавьер Бардем, Тобиас Мензис, Сара Найлс, Ким Бодния и Сэмсон Кайо.

Съемки должны продолжиться вплоть до гонки в Абу-Даби в декабре этого года.

Ранее Фокус писал, что поддельный Брэд Питт обманул двух жительниц Испании на 325 тысяч евро.