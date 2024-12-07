Анджеліна Джолі отримала травму і з'явилася на телешоу босоніж (відео)

Анджеліна Джолі пояснила, що з нею сталося і розповіла про свою "запасну" кар'єру. Публіка, почувши, яку професію вона хотіла отримати, була дуже здивована.

Знаменита американська актриса Анджеліна Джолі вперше за останні десять років з'явилася на вечірньому заході. У четвер у студії програми The Tonight Show NBC з Джиммі Феллоном зірка Голлівуду з'явилася без взуття і на це була своя причина, повідомляє Toofab.

В ефірі Джолі мала приголомшливий вигляд у довгій чорній сукні без рукавів попри те, що була босоніж. Виявляється, зірка отримала травму на нозі і просто не змогла знайти відповідне взуття. Привітавши 49-річну зірку "Лари Крофт: Розкрадачки гробниць" ведучий Феллон одразу ж звернув увагу на цей конфуз. "Я помітив, що ти босоніж. Ти забула взуття?" — пожартував він, на що Джолі зі сміхом відповіла: "Ні, вчора я зламала палець на нозі. Я намагалася знайти зручне взуття, але потім вирішила, що не варто", — додала вона, тоді як Феллон запевнив її, що головне — щоб їй було зручно.

"Ми просто раді, що ви тут!" — сказав ведучий нічного шоу Джолі, дивлячись на її темний педикюр. Щоправда ніякої пов'язки на її нозі не було.

Актриса розповіла Джиммі про те, як на початку цього року вона отримала свою першу премію "Тоні" за роботу в мюзиклі "Ізгої". Вона зізналася, що "нервує" на ток-шоу, поділившись, що це її перша поява на такому шоу за дуже довгий час. "До речі, я дуже нервую на ток-шоу. Мені стає дуже незатишно, а я не брала участі в них уже близько десяти років. І ти це знаєш! Це зовсім не моє", — сказала вона під оплески публіки.

Крім того, під час інтерв'ю Джолі зізналася, чим планувала займатися, до того, як стала успішною актрисою. "Чи правда, що до того, як стати актрисою, ви вчилися на директора похоронного бюро?" — запитав Феллон, на що Джолі з посмішкою відповіла: "Так".

"Оскільки я не боюся смерті і мені це подобається, я подумала, що це буде чудовим кар'єрним шляхом... Я можу зробити щось тут. Це моя запасна кар'єра", — пояснила Анджеліна свої наміри в молодості. До таких думок майбутня зірка кіно прийшла після похорону свого дідуся.

Крім того, акторка є пілотом літаку і має відповідну ліцензію. "Я пілот. І мій син Меддокс теж навчається на пілота. Він, насправді, тепер уже пілот", — розповіла вона Феллону.

Нагадаємо, 3 грудня повідомлялося, що Анджеліна Джолі отримала нагороду Gotham Awards.