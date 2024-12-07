Анджелина Джоли получила травму и появилась на телешоу босиком (видео)

Анджелина Джоли объяснила, что с ней произошло и рассказала о своей "запасной" карьере. Публика, услышав, какую профессию она хотела получить, были очень удивлена.

Знаменитая американская актриса Анджелина Джоли впервые за последние десять лет появилась на вечернем мероприятии. В четверг в студии программы The Tonight Show NBC с Джимми Фэллоном звезда Голливуда появилась без обуви и на это была своя причина, сообщает Toofab.

В эфире Джоли выглядела потрясающе в длинном черном платье без рукавов несмотря на то, что была босиком. Оказывается, звезда получила травму на ноге и просто не смогла найти подходящую обувь. Поприветствовав 49-летнюю звезду "Лары Крофт: Расхитительницы гробниц" ведущий Фэллон сразу же обратил внимание на этот конфуз. "Я заметил, что ты босиком. Ты забыла обувь?" — пошутил он, на что Джоли со смехом ответила: "Нет, вчера я сломала палец на ноге. Я пыталась найти удобную обувь, но потом решила, что не стоит", — добавила она, в то время как Фэллон заверил ее, что главное — чтобы ей было удобно.

"Мы просто рады, что вы здесь!" — сказал ведущий ночного шоу Джоли, глядя на ее темный педикюр. Правда никакой повязке на ее ноге не было.

Актриса рассказала Джимми о том, как в начале этого года она получила свою первую премию "Тони" за работу в мюзикле "Изгои". Она призналась, что "нервничает" на ток-шоу, поделившись, что это ее первое появление на таком шоу за очень долгое время. "Кстати, я очень нервничаю на ток-шоу. Мне становится очень неуютно, а я не участвовала в них уже около десяти лет. И ты это знаешь! Это совсем не мое", — сказала она под аплодисменты публики.

Кроме того, во время интервью Джоли призналась, чем планировала заниматься, до того, как стала успешной актрисой. "Правда ли, что до того, как стать актрисой, вы учились на директора похоронного бюро?" — спросил Фэллон, на что Джоли с улыбкой ответила: "Да".

"Поскольку я не боюсь смерти и мне это нравится, я подумала, что это будет отличным карьерным путем… Я могу сделать что-то здесь. Это моя запасная карьера", — объяснила Анджелина свои намерения в молодости. К таким мыслям будущая звезда кино пришла после похорон своего дедушки.

Кроме того, актриса является пилотом самолете и имеет соответствующую лицензию. "Я пилот. И мой сын Мэддокс тоже учится на пилота. Он, на самом деле, теперь уже пилот", — рассказала она Фэллону.

Напомним 3 декабря сообщалось, что Анджелина Джоли получила награду Gotham Awards.