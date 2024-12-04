Анджелина Джоли ответила на "самый безумный вопрос"

Сейчас звезда экрана активно рекламирует свой новый фильм "Мария". Байопик рассказывает о последних днях жизни оперной певицы Марии Каллас.

49-летняя американская актриса Анджелина Джоли рассказала о самом "безумном" вопросе, который ей задали репортеры в интервью. Об этом пишет The Sunday Times.

Джоли обсуждала свой образ легендарной греческой оперной певицы Марии Каллас в байопике "Мария". Она ранее также снималась в роли покойной супермодели Джии Каранджи в фильме "Джия" (1998) и известной французской журналистки Мариан Перл в фильме "Могучее сердце" (2007).

Но когда ее спросили о потенциале байопика о ее собственной карьере, Джоли быстро отвергла эту идею.

"Это получает награду за самый безумный вопрос. Когда ты публичный человек и играешь [кого-то другого], ты осознаешь, как ты не хочешь, чтобы кто-то интерпретировал твою жизнь или думал, что он понимает твою жизнь, поэтому мы старались быть вдумчивыми [с Марией]. Будем надеяться, что о моей жизни речь не идет", — сказала она.

Анджелина Джоли в роли Марии Каллас Фото: Pablo Larrain

Также Энджи рассказала о старении в Голливуде и о том, повлияло ли это на роли, которые ей предлагают.

"С возрастом я имею лучшую работу. Я не думаю об этом с точки зрения предложенных ролей, а с точки зрения жизненного опыта, который вы вносите", — призналась знаменитость.

Напомним, Анджелина Джоли примерила черное винтажное платье.

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